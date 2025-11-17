Assine
overlay
Início Alloyal
Tecnologia

Alloyal e Swile transformam benefícios corporativos em engajamento real

Parceria entre as empresas criou o Swile Shop, marketplace que uniu tecnologia, economia e fidelização de colaboradores

Publicidade
Carregando...
Alloyal
Conteúdo patrocinado Alloyal
Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores
17/11/2025 08:00

compartilhe

Siga no
x
Alloyal
A solução de fidelização da Alloyal levou a Swile a aumentar o resgate de benefícios e melhorar a percepção de valor junto aos usuários crédito: Divulgação Alloyal

Em um mercado cada vez mais competitivo, engajar colaboradores e gerar valor real com programas de benefícios se tornou um desafio para grandes empresas. A brasileira Alloyal vem se destacando nesse cenário ao desenvolver soluções tecnológicas que unem relacionamento, eficiência e resultados mensuráveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um dos exemplos mais recentes dessa atuação é a parceria com a Swile, multinacional francesa de benefícios corporativos. Juntas, as empresas transformaram o tradicional modelo de marketplace de cupons em uma ferramenta estratégica de fidelização e economia para usuários em todo o Brasil.

Tecnologia brasileira impulsiona o sucesso da Swile

Fundada com o propósito de repensar programas de relacionamento e engajamento, a Alloyal é hoje referência em loyalty tech no país. Para a Swile, foi responsável por desenvolver o Swile Shop, plataforma que integra ofertas e cupons de grandes marcas diretamente no aplicativo da empresa.

A solução tornou o programa de benefícios da Swile mais dinâmico e interativo, e os números comprovam o impacto. O Swile Shop reúne quase 1 milhão de usuários cadastrados, ultrapassa 2 milhões de cupons resgatados e já proporcionou R$ 500 mil em economia direta nas transações realizadas. Além disso, metade da base ativa da Swile passou a utilizar o marketplace com frequência.

“Tínhamos como desafio aumentar o engajamento dos usuários e gerar mais percepção de valor num mercado tão competitivo como o de benefícios corporativos”, afirma Hugo Carreira, executivo sênior de parcerias comerciais na Swile Brasil.

O modelo inovador também se reflete em ganhos expressivos para as empresas e seus colaboradores. Desde o início da parceria, a tecnologia da Alloyal contribuiu para gerar mais de R$ 75 milhões em economia aos usuários da Swile no Brasil.

“Fidelizar vai além do vínculo emocional. É também gerar eficiência financeira real”, afirma Aluísio Cirino, CEO da Alloyal. “Nossa tecnologia transforma relacionamento em valor tangível.”

Alloyal
Aluísio Cirino, CEO da Alloyal, afirma que fidelizar vai além do vínculo emocional Divulgação Alloyal

Próxima fase: gamificação e experiências personalizadas

Com os resultados positivos, a Swile se prepara para lançar a versão 2.0 do Swile Shop, novamente em parceria com a Alloyal. A nova fase traz recursos de gamificação, programa de pontos e experiências exclusivas, como milhas, cashback e gift cards, ampliando ainda mais o engajamento e a percepção de valor dos colaboradores.

A iniciativa reforça uma tendência clara: investir em programas de relacionamento inteligentes é mais do que oferecer vantagens, é criar vínculos duradouros e gerar resultados concretos para empresas e pessoas.

Para conhecer mais sobre as soluções da Alloyal acesse: alloyal.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay