Alloyal e Swile transformam benefícios corporativos em engajamento real

Em um mercado cada vez mais competitivo, engajar colaboradores e gerar valor real com programas de benefícios se tornou um desafio para grandes empresas. A brasileira Alloyal vem se destacando nesse cenário ao desenvolver soluções tecnológicas que unem relacionamento, eficiência e resultados mensuráveis.

Um dos exemplos mais recentes dessa atuação é a parceria com a Swile, multinacional francesa de benefícios corporativos. Juntas, as empresas transformaram o tradicional modelo de marketplace de cupons em uma ferramenta estratégica de fidelização e economia para usuários em todo o Brasil.

Tecnologia brasileira impulsiona o sucesso da Swile

Fundada com o propósito de repensar programas de relacionamento e engajamento, a Alloyal é hoje referência em loyalty tech no país. Para a Swile, foi responsável por desenvolver o Swile Shop, plataforma que integra ofertas e cupons de grandes marcas diretamente no aplicativo da empresa.

A solução tornou o programa de benefícios da Swile mais dinâmico e interativo, e os números comprovam o impacto. O Swile Shop reúne quase 1 milhão de usuários cadastrados, ultrapassa 2 milhões de cupons resgatados e já proporcionou R$ 500 mil em economia direta nas transações realizadas. Além disso, metade da base ativa da Swile passou a utilizar o marketplace com frequência.

“Tínhamos como desafio aumentar o engajamento dos usuários e gerar mais percepção de valor num mercado tão competitivo como o de benefícios corporativos”, afirma Hugo Carreira, executivo sênior de parcerias comerciais na Swile Brasil.

O modelo inovador também se reflete em ganhos expressivos para as empresas e seus colaboradores. Desde o início da parceria, a tecnologia da Alloyal contribuiu para gerar mais de R$ 75 milhões em economia aos usuários da Swile no Brasil.

“Fidelizar vai além do vínculo emocional. É também gerar eficiência financeira real”, afirma Aluísio Cirino, CEO da Alloyal. “Nossa tecnologia transforma relacionamento em valor tangível.”

Próxima fase: gamificação e experiências personalizadas

Com os resultados positivos, a Swile se prepara para lançar a versão 2.0 do Swile Shop, novamente em parceria com a Alloyal. A nova fase traz recursos de gamificação, programa de pontos e experiências exclusivas, como milhas, cashback e gift cards, ampliando ainda mais o engajamento e a percepção de valor dos colaboradores.

A iniciativa reforça uma tendência clara: investir em programas de relacionamento inteligentes é mais do que oferecer vantagens, é criar vínculos duradouros e gerar resultados concretos para empresas e pessoas.

