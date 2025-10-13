Alloyal fecha com Atlético e leva cashback para sócio-torcedor

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Transformar paixão em benefícios reais já é uma realidade para milhares de torcedores. No futebol, esse movimento ganha ainda mais força, descontos em farmácias, cashback em supermercados, vantagens em serviços digitais e até a chance de pagar o próprio plano de sócio-torcedor com o saldo acumulado.

Por trás dessa inovação está a Alloyal, empresa mineira especializada em tecnologia de fidelização e engajamento. Presente há mais de oito anos no mercado, a companhia já movimentou mais de R$ 1,5 bilhão em vendas no varejo e, agora, amplia sua atuação ao firmar parceria com o Atlético, levando sua expertise para um ambiente movido pela paixão da massa atleticana.

“Ampliamos a parceria com as redes de marcas no varejo físico e virtual, o que promoverá uma maior integração do nosso programa com a parte tecnológica, já que tudo está conectado no Super App do Galo. Para se ter uma ideia do patamar que queremos chegar: o sócio Galo Na Veia até mesmo poderá pagar o seu plano de sócio com o cashback acumulado no GNV Vantagens”, disse o Gerente de Marketing do Galo, Daniel Cintra.

Tecnologia que transforma fidelização em valor real

A Alloyal é referência no setor de loyalty tech, a empresa já desenvolveu mais de mil programas de fidelização para marcas de diferentes segmentos, somando mais de 10 milhões de usuários ativos. No total, já distribuiu mais de R$ 40 milhões em cashback.

E sua lógica é simples: usar tecnologia para aumentar engajamento, retenção e vendas. Por meio de soluções personalizadas, a empresa ajuda companhias a conhecerem melhor seus clientes, oferecendo benefícios relevantes e criando vínculos duradouros.

Com mais de oito anos de atuação, a Alloyal é referência em tecnologia de fidelização e atende grandes marcas em todo o país Divulgação Alloyal

Parceria com o Atlético: inovação e proximidade com o torcedor

A parceria com o Atlético reforça a força da Alloyal. Ao integrar o GNV Vantagens ao aplicativo do clube, a empresa viabiliza que os torcedores utilizem o GaloID para acumular cashback em compras no varejo físico e digital, além de descontos em grandes redes de farmácias, supermercados, postos de combustíveis e serviços digitais.

Entre as inovações exclusivas, está a possibilidade inédita de usar o cashback acumulado para pagar o próprio plano de sócio-torcedor. O sistema também permite ao clube conhecer melhor os hábitos de consumo de sua torcida e oferecer benefícios cada vez mais personalizados. “Quando se trata de esporte, existe uma percepção de valor muito mais forte. O torcedor é movido pela paixão. Ao associar isso a benefícios concretos, criamos uma conexão duradoura”, explica Aluísio Cirino, CEO da Alloyal. “Isso possibilita oferecer condições especiais em produtos e serviços que fazem muito mais sentido para o torcedor, como descontos em camisas do time ou artigos esportivos.”

Parceria conecta tecnologia, fidelização e paixão pelo futebol, oferecendo novas vantagens ao torcedor atleticano Divulgação Alloyal

Esporte e os demais setores

O caso do Atlético é emblemático, mas não isolado. A Alloyal já atende clientes de diferentes setores, como Unimed, Swile, EY, OAB, Crefisa, Trul Hotéis e Grupo RBS. O que todos têm em comum é a busca por aumentar a retenção de clientes e transformar a fidelização em experiência.

Cirino também destaca que a tecnologia da Alloyal pode ser estratégica para ampliar a base de sócios em todo o Brasil: “Estamos falando de um clube gigante, com torcida em todo o país. A nossa tecnologia pode ajudar o time a se conectar com esses torcedores e transformar interesse em engajamento real.”

O futuro da fidelização

A Alloyal acredita que a tecnologia deve aproximar marcas e pessoas. Seja no futebol, na saúde, no varejo ou nos serviços, a lógica é a mesma: oferecer benefícios tangíveis, criar experiências personalizadas e transformar o relacionamento em resultado.

Com o GNV Vantagens, o Atlético ganha uma nova dimensão no seu programa de sócio-torcedor, enquanto a Alloyal reforça sua posição como uma das principais loyalty techs do país.

Para saber mais sobre como a tecnologia da Alloyal pode transformar a fidelização em resultados reais para o seu negócio acesse alloyal.com.br

