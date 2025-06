Como os programas de fidelidade estão virando o jogo das vendas no Brasil

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em um mercado onde conquistar a atenção do consumidor está cada vez mais difícil e caro, manter quem já conhece sua marca pode ser o caminho mais inteligente para crescer.



Prova disso é o avanço expressivo do setor de fidelização no Brasil, que movimentou mais de R$ 5,2 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2024, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF). O crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado indica que fidelizar clientes deixou de ser uma ação pontual e virou uma estratégia de sobrevivência.



Esse movimento é global. Só no Brasil, 31% dos orçamentos de marketing das empresas em 2024 foram direcionados a ações de fidelização, colocando o país entre os líderes mundiais nesse tipo de investimento, de acordo com a consultoria Antavo.



Mais do que uma tendência, os programas de fidelidade estão respondendo a uma nova exigência do consumidor. Hoje, 85% dos brasileiros já participam de algum programa de fidelidade, seja acumulando milhas, aproveitando cashback ou trocando pontos por benefícios. Segundo o estudo CX Trends 2025, 75% dos consumidores preferem marcas que oferecem vantagens extras, e 44% valorizam programas que permitem a troca de pontos por recompensas.



Mais do que uma ação promocional, a fidelização tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para aumentar o tempo de permanência dos clientes, elevar o ticket médio e melhorar a frequência de compra.



Não basta oferecer desconto: o consumidor quer relacionamento



Oferecer desconto não é mais o suficiente para manter um cliente engajado. O consumidor atual valoriza benefícios recorrentes e experiências personalizadas. A lógica é clara, quando há um programa de pontos bem estruturado, o cliente sente que está acumulando vantagens a cada compra e, por isso, tende a voltar.



Mas criar um programa eficiente vai muito além de montar um catálogo de prêmios. É preciso entender o comportamento do consumidor, escolher os estímulos certos e garantir que a recompensa faça sentido para cada perfil de cliente.



É nesse ponto que entra a expertise da empresa mineira Alloyal, loyalty tech brasileira com mais de oito anos de mercado, que acaba de lançar um novo Programa de Pontos pensado para transformar a fidelização em resultado de negócio.



Uma solução inteligente, adaptável e feita sob medida



O programa de pontos da Alloyal é uma solução white label, multiplataforma e totalmente customizável. Ela oferece desde funcionalidades básicas, como carteira digital, acúmulo e resgate de pontos, até integrações com grandes parceiros, como o Azul Fidelidade, e recursos avançados como telemedicina e sorteios com registro oficial na Loteria Federal.



Para ajudar os clientes a escolher os mecanismos certos, a Alloyal criou a metodologia ProFI (Programa de Fidelidade Ideal). Com ela, a empresa faz um diagnóstico detalhado de cada negócio para identificar a melhor estratégia, seja aumentar a frequência de compra, elevar o ticket médio ou prolongar o tempo de permanência do cliente.



“Cada empresa tem uma dor específica. Não adianta copiar o modelo de uma grande rede de varejo se o seu desafio é outro. Um jornal, por exemplo, precisa estimular o tempo de permanência do assinante, enquanto um restaurante pode querer aumentar a frequência de visitas em horários de menor movimento”, explica Aluísio Cirino, CEO da Alloyal.



Exemplos que vão do grande ao pequeno negócio



A flexibilidade é um dos maiores diferenciais da plataforma. Uma grande rede pode premiar o cliente que compra uma geladeira. Já uma loja de bairro pode oferecer pontos por compras recorrentes. Um serviço de assinatura pode incentivar o pagamento em dia com benefícios que vão de milhas aéreas a ingressos para eventos.



“O segredo é criar uma jornada. Quando o cliente vê que está acumulando pontos para algo que deseja, uma viagem, uma experiência, um desconto significativo, ele muda o comportamento de compra”, reforça Cirino.



Além da tecnologia, a Alloyal oferece consultoria para desenhar o melhor formato para cada cliente. “O maior erro das empresas é apostar no mecanismo errado. Às vezes, o programa de fidelidade fracassa não por falta de investimento, mas por falta de diagnóstico”, alerta o CEO.



Fidelizar é mais acessível do que parece



Ao contrário do que muitos empresários pensam, programas de fidelidade não são exclusivos para grandes marcas. De pequenos e médios negócios também podem, e devem, investir na retenção de clientes.



“Um cliente que paga R$ 70 de assinatura por mês e, com o programa, consegue economizar R$ 500 em outras compras durante o ano, muda completamente a percepção de valor”, exemplifica Aluísio.



A nova era da fidelização



A evolução dos programas de fidelidade acompanha a própria transformação do consumidor. Antes vistos apenas como uma forma de premiar a frequência de compras, hoje eles são projetados para criar um relacionamento contínuo, estimular o consumo recorrente e gerar dados estratégicos para o negócio.



Os números mostram que estamos vivendo uma nova fase da fidelização no Brasil. A Alloyal é uma parceira estratégica nessa transformação. Com mais de mil programas já implementados e soluções escaláveis para diferentes perfis de negócio, a empresa reforça sua missão de tornar a fidelização uma ferramenta estratégica e acessível para qualquer marca.



