A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o comando do Ministério da Fazenda é considerada acertada por boa parte dos que debatem seriamente a economia brasileira. A questão é saber como o novo integrante do governo Lula atuará frente aos desafios imediatos que se apresentam: a crescente dívida pública e a dificuldade da administração petista em cortar gastos. Espera-se que o futuro ministro tenha força política para promover a necessária reorganização da economia brasileira, cada vez mais próxima da estagflação, combinação perversa de baixo crescimento e inflação persistente.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a montar seu time pela escolha do camisa 10 para comandar a política econômica. Numa equipe de futebol, o jogador dessa posição não se distingue apenas pela habilidade individual, mas pela capacidade de organizar as jogadas, imprimir ritmo à partida e potencializar as qualidades dos companheiros. Esse é o papel que se espera de Trabuco à frente da economia no quarto mandato de Lula.



Executivo de larga experiência, com uma trajetória profissional inteiramente vinculada ao Bradesco, Trabuco conhece as engrenagens do capitalismo brasileiro, suas virtudes e deformações. Representa uma tradição bancária associada ao financiamento da atividade produtiva, cujos interesses nem sempre coincidem com os dos operadores financeiros da Faria Lima. A redução sustentável dos juros é um dos principais pontos de convergência entre o banqueiro e o presidente da República.



Não à toa, importantes lideranças do PT receberam a escolha com entusiasmo. A iniciativa foi comemorada pela cozinha do Palácio do Planalto como um “toque de genialidade” de Lula. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos interlocutores políticos do presidente, comparou a escolha à Carta aos Brasileiros de 2002, documento que desarmou resistências empresariais à chegada do PT ao poder. A analogia é pertinente. Naquela ocasião, Lula precisava demonstrar que a responsabilidade social não era incompatível com a responsabilidade fiscal. Agora, precisa renovar esse compromisso, em circunstâncias econômicas e políticas bastante distintas.



A experiência de Joaquim Levy no segundo mandato de Dilma Rousseff, porém, recomenda cautela. Indicado por sugestão do próprio Trabuco, Levy não resistiu ao fogo amigo do PT. A diferença fundamental de agora é a relação de confiança construída ao longo de décadas entre Lula e o futuro ministro. Será indispensável, entretanto, que essa confiança se traduza em efetiva autoridade política.



O ajuste fiscal não pode se resumir ao aumento da arrecadação, tampouco à supressão indiscriminada de investimentos e políticas sociais. Exige uma revisão criteriosa das despesas obrigatórias, dos privilégios corporativos, das renúncias tributárias e da eficiência do gasto público. Sem isso, a expansão do endividamento continuará pressionando os juros e comprometendo a capacidade de crescimento da economia.



O ajuste não passa apenas pela austeridade, passa pelo aumento da produtividade, ou seja, fazer mais com menos. A perspectiva de Lula de alocar Camilo Santana na Casa Civil, Geraldo Alckmin na Segurança Pública e Bruno Moretti no Planejamento indica que o presidente começa a definir as principais posições de sua equipe com a expectativa de que não haverá uma luta interna entre o Planalto e a equipe econômica. A qualidade individual dos ministros não dispensa entrosamento e unidade de comando.

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Trabuco terá pela frente um campeonato difícil, no qual os adversários nem sempre estarão do outro lado do campo. Caberá a Lula assegurar que todos os integrantes do governo joguem na mesma direção. Afinal, de pouco adiantará ter um craque com a camisa 10 se os demais jogadores insistirem em fazer gols contra.