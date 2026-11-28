“Há uma verdade que nenhum discurso sobre crescimento consegue esconder. Trabalhar não deveria ser compensador de sobreviver. No entanto, para milhões de brasileiros, o salário termina muito antes do mês, enquanto as contas continuam chegando com uma pontualidade quase cruel. O salário mínimo deverá chegar a R$ 1.741 em 2027. Uma cesta básica para uma família de três adultos ou dois adultos e duas crianças já está em torno de R$ 1.500. Sobra pouco mais de R$ 200. E então aparece a pergunta que nenhum economista de gabinete deveria ignorar. Como pagar aluguel, comprar roupas, pagar transporte urbano ou combustível para ir trabalhar e ainda guardar alguma coisa para o futuro? A conta não fecha. E não fecha porque o debate brasileiro sobre emprego ainda é obcecado pela quantidade e um pouco atento à qualidade. Gerar empregos é fundamental, mas gerar qualquer emprego não pode ser tratado como vitória. Um bom emprego precisa pagar decentemente, garantir direitos, proteção previdenciária, saúde, segurança, descanso e possibilidade real de crescimento profissional. Não existe desenvolvimento sustentável quando quem trabalha passa o mês inteiro fazendo malabarismo para chegar ao dia seguinte. A tecnologia torna essa discussão ainda mais urgente. Inteligência artificial, automação e plataformas digitais estão aumentando a produtividade e modificando profissões em velocidade brutal. A pergunta não deveria ser apenas quantos investimentos serão preservados ou eliminados. Precisamos perguntar quem obterá os ganhos dessa nova produtividade. Se uma tecnologia produz mais riqueza, essa riqueza precisa alcançar quem trabalha. Por isso, discutir jornada de 40 horas, dois dias de descanso semanal, proteção aos trabalhadores de plataformas, formação profissional permanente, negociação coletiva e saúde física e mental não é radicalismo. É civilização. Trabalho decente não é luxo, benefício corporativo nem favor patronal. É o mínimo que uma sociedade deveria exigir de uma economia que se diz desenvolvida. Se trabalhar não permite pagar as contas, descansar, cuidar da família e pensar no amanhã, talvez o problema não trabalhe no trabalhador. Talvez você esteja no modelo que estamos chamando de progresso.”

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GREGÓRIO JOSÉ

Belo Horizonte