ALLAN GALLO - Professor de ciências econômicas e pesquisador do Núcleo de Estudos sobre a China (NECH) da Universidade Presbiteriana Mackenzie

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A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda foi bem recebida pelo mercado financeiro. Trabuco é um banqueiro de carreira, formado em filosofia e com pós-graduação em Sociopsicologia. Ingressou no Bradesco aos 17 anos, como escriturário, e chegou à presidência da instituição, cargo que ocupou entre 2009 e 2018.



Durante sua gestão, os ativos do banco passaram de aproximadamente R$ 500 bilhões para R$ 1,3 trilhão, período marcado pela aquisição das operações brasileiras do HSBC.



O banqueiro é um profissional com ampla experiência empresarial e conhecimento do sistema financeiro brasileiro, embora sua formação não seja em economia.



Seus posicionamentos recentes sobre a necessidade de controlar os gastos públicos sem aumentar impostos, rever as regras da Previdência e reduzir os custos de produção no Brasil ajudam a explicar a reação favorável dos investidores, mas ainda é cedo para interpretar sua indicação como uma mudança mais profunda na orientação econômica do governo.



Temos que tomar cuidado para não confundir os interesses do mercado financeiro com os princípios que sustentam uma economia livre e saudável, porque a defesa da livre iniciativa passa pela ampliação da concorrência, pela redução das barreiras à entrada de novas empresas e pela eliminação dos privilégios que o Estado concede a determinados grupos econômicos. Isso vale, inclusive, para o próprio setor bancário.



Administrar um grande banco e conduzir a política econômica de um país são atividades de naturezas bem distintas, pois enquanto o executivo trabalha para atender aos interesses de uma organização específica, o ministro precisa garantir condições para que milhões de pessoas e empresas possam tomar suas próprias decisões econômicas. O papel do governo deve ser o de assegurar regras previsíveis, estabilidade da moeda, segurança jurídica e liberdade para empreender.



Apesar disso, a indicação de Trabuco pode contribuir para reduzir as incertezas no curto prazo, e sua relação com o presidente Lula pode facilitar a condução de reformas.

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Entretanto, a confiança na economia brasileira não pode depender da reputação pessoal de um ministro ou de sua proximidade com o presidente da República. O que dará segurança às famílias e às empresas será a existência de regras que o próprio governo esteja disposto a respeitar, independentemente de quem ocupe o Ministério da Fazenda.