“Sempre que se pesquisa sobre suplemento alimentar, há o aviso de que 'não existem evidências científicas comprovadas de que esse produto previna, trate ou cure doenças'. Diante disso, surge uma questão: o que falta para que a ciência consiga demonstrar, de maneira consistente, se o uso regular de determinados suplementos realmente contribui para melhorar a saúde, prevenir doenças crônicas ou aumentar o desempenho físico e mental de pessoas saudáveis? Centenas desses produtos são anunciados pela mídia como verdadeiros milagres, com promessas que nem sempre encontram respaldo em estudos científicos de qualidade. Essa situação acaba deixando os consumidores ainda mais confusos, sem saber distinguir benefícios reais de estratégias de marketing.Será que faltam recursos financeiros ou interesse econômico em investigar a fundo os efeitos desses produtos? Afinal, até que ponto fabricantes de suplementos e a própria indústria farmacêutica estão efetivamente comprometidos com a comprovação científica de seus benefícios?

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Marcus Aurelio de Carvalho

Santos – SP