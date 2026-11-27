A desesperança é um pesado fracasso para a humanidade, com incidências graves que multiplicam equívocos, sedimentam uma precária percepção de valores e, consequentemente, contamina modos de agir e governar. Sem esperanças fidedignas, a sociedade se aproxima do caos social e cultural, com prejuízos sérios para diferentes instâncias, ferindo, especialmente, a dignidade humana. Essa ferida se agrava pela força da soberba que caracteriza a sociedade contemporânea, convivendo com desperdícios, com a cultura do descarte, do exibicionismo; e pela normalidade da indiferença que pesa nos ombros de todos, especialmente dos mais pobres e indefesos. O tempo atual precisa ser enfrentado com esperança fidedigna, para que se possa avançar tendo clareza da meta a ser atingida e, assim, encontrar motivação para suportar os desafios do caminho. Pergunta-se: qual é essa esperança? O tempo do Natal proporciona uma experiência que pode responder a essa pergunta.

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Para além dos enfeites e luzes que “enchem” os olhos de beleza e encantamento, o tempo do Natal sintoniza o coração com uma verdade plena, caminho de redenção. Produz o sentido que redimensiona escolhas e interpretações que qualificam o viver humano. A sabedoria que vem da tradição litúrgica na Igreja Católica possibilita a experiência do Advento, um tempo de quatro semanas que começa no próximo domingo. Trata-se de oportunidade para reconhecer a fonte de esperança duradoura e fidedigna a ser contemplada na celebração do Natal, possibilitando renovação ao viver humano. A eficácia na vivência do Advento é a experiência da fé na sua plenitude, um alimento mais fascinante que as ceias natalinas, com brilho mais luminoso que os encantamentos advindos dos belos enfeites das árvores e das praças, próprios deste tempo. O Advento desperta para a importância de se alimentar a alma a partir de um encontro espetacular com Deus, pela figura do Menino Deus, na simplicidade da manjedoura, no coração da tradição dos presépios.



A experiência do encontro com o Menino Deus possibilita requalificar a própria vida pelo dom de uma esperança fidedigna. Uma experiência que não é trapaça, uma conveniência, um relativismo, uma escolha equivocada. O encontro com Cristo, o Menino Deus, no seu Natal, leva à superação do peso existencial de se viver sem esperança, sem Deus, em um mundo entristecido, tenebroso, ensandecido pelas guerras, violências, polarizações e disputas, cada lado convencido de ser detentor da verdade, minando qualquer possibilidade de diálogo. A mensagem do Natal ultrapassa, pois, características de uma simples informação para alcançar a força de convencimento, pela Boa-Nova, que qualifica o viver humano com escolhas existenciais adequadas. O anúncio do Evangelho de Jesus Cristo é comunicação que sustenta a justiça e a paz.



O tempo de trevas pode ser mudado a partir de novas escolhas, da disponibilidade para construir importantes legados, indo além do que é fugaz e simplesmente gera um encanto passageiro. A escravidão que se experimenta pela ilimitada busca por um bem-estar egoísta e mesquinho precisa ser substituída pelo encontro com o Menino Deus, fonte de esperança inesgotável. Trata-se da chama incandescente do amor maior que nunca diminui e que faz aumentar, no ser humano, a coragem decisiva de se viver para o bem. O Natal constitui, assim, ocasião para se conquistar liberdade a partir do encontro com Jesus Cristo. Um encontro que redime vidas e cria o compromisso de ajudar todas as pessoas a também se aproximar da esperança fidedigna, qualificando a cidadania civil enquanto se efetiva a cidadania do Reino de Deus.



A celebração do Natal oferece uma nova base à vida, um novo fundamento no qual se pode apoiar de tal modo que a confiança na riqueza material relativiza-se. Conquista-se uma nova liberdade, com força de oposição à prepotência de ideologias políticas que se julgam suficientes para promover a renovação do mundo. Natal se torna oportunidade de renovar a esperança que toca profundamente o coração, e aqueles que vivem essa esperança sentem-se convocados a partilhá-la com as pessoas ainda tomadas pela escuridão, desesperançadas. Cristo não é apenas uma realidade esperada, mas uma verdadeira presença que interpela e aponta um novo caminho. Esse itinerário leva ao que o coração humano mais espera. Uma realidade traduzida por Santo Agostinho, na sua carta sobre a oração, dirigida a Proba, uma viúva romana rica, mãe de três cônsules: no fundo, uma só coisa se quer, a vida bem-aventurada, a vida que é simplesmente vida, pura felicidade. É o que se pede em oração. E, por meio das preces, se purifica o desejo, sabiamente se relativiza as riquezas e bens materiais, de onde vem as contradições e disputas, o orgulho e a soberba.

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O Advento, vivido na escuta atenta e amorosa da Palavra de Deus, especialmente na leitura da profecia de Isaías, ajuda cada pessoa a tomar a direção que leva à verdadeira vida, tão forte que não pode ser tocada nem pela morte. Essa experiência do Advento, preparação para o Natal do Menino Deus, é caminho sapiencial que permite reavivar a esperança, fonte de muitas alegrias duradouras.