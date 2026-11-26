“As lamentáveis cenas de vandalismo praticadas por jovens no último domingo (22/11) na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, com depredações em mais de 81 ônibus, ratificaram que a educação, capaz de melhorar a vida em comum, está muito longe do esperado. Pitágoras, o matemático e filósofo grego no período aproximado de 500 a.C. proferiu a seguinte frase: “Educai as crianças e não será preciso punir os homens”. Será que neste milênio conseguiremos atingir o ideal dele?”

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LUIZ FELIPE SCHITTINI

Rio de Janeiro – RJ