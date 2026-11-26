VICTOR HUGO ROCHA - Advogado tributarista

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Um maço de cigarros legalizado custa cerca de R$ 11 no Brasil. O contrabandeado é vendido por aproximadamente R$ 5,60. A diferença de preço evidencia um dos principais desafios para a implementação do Imposto Seletivo, previsto na reforma tributária: sem fiscalização efetiva, o aumento da tributação sobre produtos nocivos à saúde pode ampliar a vantagem competitiva do mercado ilegal.



O novo tributo começa a ser cobrado em fevereiro de 2027, mas a Medida Provisória 1.399, que estabeleceu as alíquotas para o primeiro ano, não definiu mecanismos específicos de fiscalização. A medida reproduziu os parâmetros atuais do IPI e estabeleceu uma transição de um ano. Para que o Imposto Seletivo alcance seus objetivos, porém, o desafio vai além da definição das alíquotas: é preciso garantir que os produtos sujeitos ao imposto não encontrem no contrabando uma rota para escapar da tributação.



A solução pode estar na ampliação da participação de estados e municípios no combate ao comércio irregular. A proposta é aproveitar estruturas de fiscalização que já atuam nas ruas, nos estabelecimentos comerciais e nos pontos de distribuição, com incentivos financeiros para os entes que contribuírem para identificar mercadorias sem documentação fiscal.



Criado pela reforma tributária para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o Imposto Seletivo também precisa considerar a realidade do mercado ilegal. Enquanto o produto legal incorpora a carga tributária ao preço, o contrabandeado circula sem recolher tributos e ganha vantagem competitiva. Em 2024, quase um terço dos cigarros comercializados no Brasil eram irregulares, de acordo com o Ipec Inteligência encomendada pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).



A experiência internacional mostra que a tributação pode contribuir para reduzir o consumo de produtos nocivos e ampliar a arrecadação, desde que acompanhada de mecanismos de controle. Em levantamento que compara diferentes países, o Banco Mundial aponta que o tamanho do mercado ilegal está mais relacionado à qualidade da governança e da fiscalização do que ao nível dos impostos. No Brasil, um estudo publicado em 2025 no Journal of Applied Economics, com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, indica que o aumento do preço dos cigarros ilegais reduz seu consumo e favorece a migração de fumantes para o produto legal, sujeito à tributação.



O principal desafio, portanto, está em ampliar a fiscalização para além das estruturas federais. A Receita Federal atua em portos, fronteiras e grandes operações, mas boa parte da distribuição de produtos ilegais ocorre no comércio de bairro, em pequenos depósitos e nas ruas. São espaços aos quais os fiscais estaduais e municipais têm acesso mais frequente.



Os estados já contam com estruturas de fiscalização do ICMS. Os municípios, por sua vez, atuam no licenciamento de estabelecimentos e na vigilância sanitária. Polícias militares e guardas municipais também participam de operações de combate ao comércio irregular. Apesar dessa presença, esses agentes não têm atribuição específica na fiscalização do Imposto Seletivo nem incentivo financeiro para identificar mercadorias sem documentação fiscal.



O Brasil já adotou um modelo semelhante em outra área tributária. Desde 2008, municípios que assumem a fiscalização do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) podem ficar com a totalidade da arrecadação do tributo. Estudo publicado pelo Ipea identificou aumento da arrecadação nos municípios que aderiram ao modelo. A Receita Federal também passou a monitorar o cumprimento das regras e rompeu convênios com administrações que não atenderam às exigências.



A mesma lógica poderia ser aplicada ao Imposto Seletivo, sem necessidade de alteração constitucional. A proposta é permitir que fiscos estaduais e municipais que aderirem ao modelo verifiquem documentos fiscais de cigarros, bebidas e outros produtos sujeitos ao tributo, além de registrar e apreender mercadorias comercializadas irregularmente. Polícias e guardas municipais poderiam formalizar as apreensões realizadas em suas operações. Como contrapartida, o ente responsável pela fiscalização receberia da União um incentivo financeiro correspondente à parcela federal da arrecadação recuperada em decorrência da autuação, após o efetivo pagamento do tributo.



O modelo não exigiria mudanças na repartição constitucional das receitas. Os 60% da arrecadação adicional do Imposto Seletivo destinados a estados e municípios continuariam sendo distribuídos conforme as regras vigentes. Com o incentivo à fiscalização, esses entes teriam uma nova fonte de recursos, enquanto a União poderia ampliar sua arrecadação por meio da migração de consumidores e comerciantes para o mercado formal.



Há fundamento jurídico para a implementação da medida. O Código Tributário Nacional permite que a União atribua a estados e municípios funções de fiscalização, enquanto a Constituição prevê a atuação integrada das administrações tributárias. Uma lei ordinária poderia regulamentar esse modelo, seja durante a tramitação do projeto de conversão da MP do Imposto Seletivo, seja na legislação que estabelecerá as alíquotas definitivas a partir de 2028.



O Imposto Seletivo tem potencial para ir além de uma nova fonte de arrecadação. Seu propósito é desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Para cumprir essa função, porém, não basta estabelecer alíquotas: é preciso garantir que o tributo alcance também os produtos que hoje circulam à margem da lei.

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Sem fiscalização na ponta, o imposto corre o risco de penalizar o mercado formal e ampliar a competitividade do contrabando. Com a participação de estados e municípios, pode se tornar um instrumento mais efetivo de arrecadação, concorrência justa e proteção à saúde pública.