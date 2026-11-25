“A atual conjuntura econômica brasileira evidencia os impactos da política fiscal adotada pelo governo Lula, marcada pela manutenção de juros altos e pressões inflacionárias que restringem tanto o investimento produtivo quanto o consumo das famílias. Diante das recorrentes críticas do Planalto aos alertas de especialistas em contas públicas e ao sistema financeiro, a recente entrevista do empresário Jorge Gerdau ao Estadão (24/11) oferece um diagnóstico necessário. Com a experiência de quem comandou por décadas um dos maiores grupos industriais do país, Gerdau sintetizou a relação entre responsabilidade fiscal e custo do crédito: a taxa de juros reflete o grau de confiança internacional na economia brasileira, hoje abalado pelo crescimento da dívida pública. Para o empresário, a queda sustentável dos juros depende de uma sinalização inequívoca de que o Estado não gastará acima de sua capacidade de arrecadação. Enquanto o discurso oficial insiste na oposição entre o mercado e os interesses populares, os indicadores mostram que a deterioração econômica atinge diretamente os cidadãos e o setor produtivo. O país soma mais de 8 milhões de empresas e 83 milhões de consumidores inadimplentes, acompanhados por perspectivas de desaceleração do PIB – estimado em 1,7% para 2026 e em até 1% para 2027. Os dados reforçam a urgência de uma mudança na condução

fiscal do país.”

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PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP