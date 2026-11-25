

DEBORAH DUBNER

Psicóloga, escritora e palestrante TEDx

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Quando meu filho estava no maternal, depois de passar pelo período de adaptação, de repente, no segundo semestre, não quis mais ir à escola. Acordava de madrugada chorando e pedindo para faltar, bastante angustiado. Insistimos e tentamos em vão descobrir o motivo. Como já estava na metade do ano, decidimos fazer uma pausa e ele voltou no ano seguinte.



Alguns anos depois, enquanto conversávamos em um almoço corriqueiro, ele contou que quando era pequeno não queria ir pra escola porque a professora falava para ele engolir o choro. Só então o mistério de anos atrás foi desvendado.



Desde cedo, muitos meninos escutam que “homem não chora” e que precisam resolver seus problemas sozinhos. E o que isso tem a ver com a saúde masculina? Muito mais do que parece. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre a saúde dos homens, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas seu olhar vai além, incluindo a saúde física e mental, o autocuidado e a importância do acompanhamento médico. Afinal, as mesmas barreiras culturais e emocionais que dificultam a expressão dos sentimentos também podem afastar os homens dos cuidados com a própria saúde.



A imagem do homem forte, autossuficiente e corajoso pode dificultar o reconhecimento e a expressão de sentimentos como medo, tristeza e insegurança. Para corresponder às expectativas sociais e familiares, muitos homens aprendem a esconder suas fragilidades, afastando-se de si mesmos e, muitas vezes, dos outros.



Há uma grande diferença entre ter companhia e sentir-se emocionalmente conectado. Muitos homens mantêm relacionamentos sociais, mas encontram dificuldades para compartilhar suas dores e inseguranças, mesmo com pessoas próximas. Esse distanciamento emocional pode contribuir para a solidão, o esgotamento e o enfraquecimento dos vínculos afetivos. Não é nada fácil sustentar a imagem do homem forte a vida toda. Em algum momento, a vida pode cobrar que essa armadura seja retirada, abrindo espaço para reconhecer os próprios limites e acolher a vulnerabilidade como parte da condição humana.



Momentos de crise podem oferecer oportunidades para romper padrões antigos e experimentar novos caminhos. Cultivar amizades masculinas que abram espaço para conversas além dos assuntos cotidianos, como trabalho ou esporte, pode ajudar a fortalecer os vínculos e a intimidade emocional. Reconhecer limites e compartilhar sentimentos com familiares e amigos é um passo importante para exercitar a coragem que nasce da vulnerabilidade.



Existem também grupos de homens que criam espaços de acolhimento, pertencimento e apoio mútuo. E, em muitos casos, procurar um profissional de saúde pode ser fundamental para favorecer o autoconhecimento e o cuidado com a saúde emocional.

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Quantos homens ainda carregam, em silêncio, o menino que um dia foi obrigado a engolir o choro? Afinal, cuidar da saúde também é aprender a dar voz às emoções, sejam quais forem.