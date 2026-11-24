“O Brasil descobriu que está envelhecendo. A notícia, estampada em números do IBGE, deveria provocar mais do que um susto de manchete. Em 2023, pessoas com 60 anos ou mais já eram 15,6% da população, enquanto os jovens de 15 anos a 24 anos representavam 14,8%. Pela primeira vez, os idosos superaram essa faixa de juventude. Não é uma virada simbólica. É o país mudando de rosto. Em 2000, os idosos eram 8,7% dos brasileiros. Em 2023, chegaram a 15,6%, quase o dobro. A velhice, que tantas vezes foi tratada como assunto distante, entrou pela porta da frente, sentou no sofá e pediu para ser ouvida. Mas o Brasil continua fingindo que é eternamente jovem, como se envelhecer fosse uma inconveniência que se resolve escondendo o espelho. A projeção do IBGE aponta que, em 2070, 37,8% da população poderá ter 60 anos ou mais. A idade média, que era 28,3 anos em 2000 e 35,5 em 2023, deverá alcançar 48,4. A expectativa de vida ao nascer também cresce, chegando a 83,9 anos na projeção. Viver mais é uma conquista, claro. O problema é viver mais sem garantia de renda, saúde acessível, mobilidade, companhia ou respeito. Há uma ironia brasileira. O país quer que seus cidadãos vivam mais, mas planeja pouco para essa vida prolongada. Faltam políticas consistentes de prevenção, requalificação profissional para quem segue trabalhando, apoio a cuidadores e cidades pensadas para corpos reais, não apenas para pernas apressadas. A família, sozinha, não pode ser transformada em rede pública improvisada. Tampouco o mercado pode descartar trabalhadores experientes como se idade fosse defeito de fabricação. O país celebra longevidade nos gráficos, mas ainda tropeça nas calçadas, nos ônibus, nas filas e na impaciência cotidiana com quem anda devagar. A aposentadoria é frequentemente tratada como favor, o cuidado como obrigação familiar e o idoso como estorvo quando precisa de tempo, atenção ou adaptação. O futuro já está aqui, só não recebeu cadeira adequada. Envelhecer não é falha individual, nem surpresa estatística. É destino coletivo, se tivermos sorte. A pergunta não é se o Brasil terá mais idosos. Os números respondem. A pergunta é se teremos maturidade para construir um país onde envelhecer não signifique perder autonomia, dignidade e lugar à mesa.”

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GREGÓRIO JOSÉ

Belo Horizonte