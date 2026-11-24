A 31ª edição da reunião anual das Nações Unidas para debater o enfrentamento às mudanças climáticas, a COP31, entra para a história no capítulo dos fiascos diplomáticos. Duas semanas de programação na Antália, cidade turca, não foram suficientes para que negociadores de 196 países chegassem a um consenso sobre o tema. Isso porque a conferência foi prorrogada por mais dois dias, transformando-se na mais longa dos anais das cúpulas. O desfecho sem um documento final é dramático para convidados e anfitriões – Turquia e Austrália dividiram a presidência – e se soma a uma lista também extensa de más notícias climáticas que ganha corpo desde o início deste ano.

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Já em janeiro, um estudo divulgado pela Universidade das Nações Unidas alertava que o abastecimento de água no mundo entrava em uma era de falência em razão “do uso excessivo, da poluição e de perturbações causadas pelas mudanças climáticas”, deixando praticamente metade da produção mundial de alimentos sob risco. A véspera do verão na Europa indicava uma estação extrema – com termômetros marcando mais de 35°C em maio –, o que se confirmou ao longo dos meses seguintes. Foram mais de 50 mil mortes em consequência do calor, segundo estudo divulgado pelo Imperial College London e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, ambos britânicos, em outubro.



No mês anterior, a ONU admitiu, pela primeira vez, que a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris – de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais – não será cumprida no curto prazo. E novembro começou com a expectativa de que 2026 pode ser o ano mais quente de todos os tempos e com a esperança de que os negociadores da COP31 dariam uma resposta à altura a tamanha ameaça. Não o fizeram. Nas palavras de Chris Bowen, presidente de negociações, a Conferência terminou de forma “muito decepcionante." O renomado climatologista Carlos Nobre avaliou que a cúpula “chegou a ir bastante para trás, em função do que se esperava”.



Sobraram impasses: divergências de países produtores de petróleo sobre menções no acordo final a um prazo para o fim do uso de combustíveis fósseis; falta de consenso sobre o financiamento climático, sobretudo em relação aos recursos destinados a ajudar nações mais vulneráveis a enfrentar a crise climática; e discordância sobre como acelerar a implementação dos compromissos assumidos em Paris, em 2015. A única concordância que se sobressai é a de que há um modelo de negociação que não funciona mais.

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A unanimidade exigida é quase utópica em tempos de enfraquecimento da cooperação internacional, e derrubá-la também exige aprovação unânime. Para desviar de mais esse impasse, despontam alternativas como acordos plurilaterais e parcerias bilaterais. São alternativas importantes, mas não suficientes para vencer a inércia suicida em que se encontra a humanidade. Mantido o cenário atual, as delegações vão desembarcar, em 2027, na Etiópia, para seguir um roteiro novamente fadado ao fracasso. É urgente mudar essa história!