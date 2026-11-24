ALELUIA HERINGER LISBOA - Doutora em Educação (UFMG)

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O que nos tem causado tanta pobreza de espírito? Ela se revela de forma acentuada no campo das ideias, ganha corpo, validação dos pares e transborda para todos os tipos de agressão, da física até a simbólica.



Diante do outro, diferente de nós em qualquer área da vida, assumimos uma postura defensiva que só denota a nossa fraqueza interior. É como se a ameaça estivesse sempre do lado de fora, quando, muitas vezes, ela nasce dentro de nós. Aprendemos com Jesus que “não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem”.



Diante do que vem do outro, “examino tudo e retenho o que é bom”; faço perguntas e reflito. Tudo acontece de forma dinâmica e fluida. Não é uma vida em que o alarme ou o “sistema imune” permanece constantemente acionado. A sensação de estar sempre em perigo é estressante e nos endurece. Ficamos rígidos como vidro. Apesar da aparência dura, internamente somos frágeis e suscetíveis à quebra. Ao contrário, a maleabilidade do ouro suporta ser martelado e passar pelo fogo que o prova e purifica, sem quebrar. Esse princípio, aplicado à vida, deixaria tudo mais leve e menos ameaçador.



O peso começa quando nos colocamos no lugar de juiz do outro ou como os “porteiros do céu”. Recordo aqui um ensinamento de Jesus, no Sermão do Monte: “Não julgueis, para que não sejais julgados”.



O ódio, a repulsa, o nojo que sentimos pelos outros, pelos seus corpos, pelas suas ideias estão na raiz das pequenas guerras que travamos em nossas famílias, na escola, no trabalho, com vizinhos ou amigos. Quanto sofrimento inútil poderíamos tirar das nossas vidas e da vida do outro com o simples gesto de suspender o julgamento e olhar mais devagar para o modo de viver alheio?



Quando eu era adolescente, no final da década de 1970, ouvia uma expressão com frequência – patrulha ideológica – que se aplica a essa breve reflexão. Há uma cobrança, por vezes velada, mas que impõe uma linha de conduta, uma estética e um comportamento considerados os únicos corretos e que precisam ser seguidos. É o império do legalismo, do fundamentalismo e da vigilância sobre os costumes alheios. Quem não se enquadra está “fora do clubinho”.



Lembro-me de Jesus, que, inúmeras vezes, ao perceber o contexto e as intenções do coração hipócrita dos fariseus, respondia: “Ouvistes que foi dito aos antigos (...) Eu, porém, vos digo”. Era quando ele saía do mero cumprimento exterior da lei e alcançava as motivações do coração. Ele contrapunha a hipocrisia com a graça, a misericórdia, o perdão, o resgate e a dignidade daqueles e daquelas que estavam à margem da sociedade.



Há um padrão na natureza que tem algo a nos ensinar. Das galáxias a uma gota de água, tudo é tão belo, diverso e múltiplo. Há uma exuberância de cores e formas que contempla a multiforme sabedoria de Deus. No grego, multiforme é uma palavra formada pela combinação de duas ideias: poly, muitos, múltiplos, numerosos; e poikilos, variado, diversificado, multicolorido, de muitas formas ou matizes. Esse é o padrão da vida e deveria ser também o padrão de nossas relações, que são premissas para a nossa convivência como sociedade. Seria tão bom que cada um, na sua singularidade, pudesse viver e andar sem medo de ser constrangido, humilhado ou perseguido. Isso não seria um favor ou uma concessão, mas algo que devemos ao outro como direito inalienável.

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Faltam-nos horizontes, expansão e evolução espiritual. Precisamos olhar para o céu. Quem sabe, diante do infinito e de nossa pequenez, não deixemos as armaduras no chão e sigamos em paz e mais leves pela vida?