Doenças que a medicina aprendeu a evitar não desaparecem. Ficam à espera de uma brecha. Na última terça-feira (17), a Organização Pan-Americana da Saúde confirmou que os Estados Unidos perderam o status de país livre da circulação do sarampo, reconhecido desde 2000. México e Bolívia também perderam. A razão é a mesma nos três países: o vírus circulou sem interrupção por mais de 12 meses. Só nos Estados Unidos há mais de 5 mil casos confirmados neste ano, com mortes registradas, e as Américas somam mais de 58 mil casos e 82 mortes em 2026.

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A notícia é ruim para o continente inteiro. A região foi a primeira do mundo a eliminar a doença e havia recuperado o status em 2024, depois de perdê-lo. O retrocesso atinge a maior economia do planeta, com recursos, vacinas e vigilância de sobra, e mostra que a eliminação não é uma conquista definitiva. Ela depende de manter, ano após ano, a cobertura vacinal acima de 95%, e basta que ela caia em comunidades e regiões específicas para que o vírus encontre espaço. O sarampo é uma das doenças mais contagiosas que existem e pode provocar pneumonia, cegueira, encefalite e morte, principalmente em crianças pequenas.

O Brasil continua livre da circulação endêmica, status que a Opas voltou a reconhecer nesta semana. O risco, porém, é concreto. O país registra 70 casos confirmados em 2026, todos importados ou ligados a casos importados, com focos em São Paulo, no Amazonas, no Rio de Janeiro e no Acre. A Bolívia, que faz fronteira com o Brasil, perdeu o status. Brasileiros viajam aos Estados Unidos e ao México, estrangeiros chegam todos os dias, e a temporada de viagens de fim de ano se aproxima. O Ministério da Saúde já alertou para o risco de reintrodução do vírus e apontou a existência de bolsões de pessoas sem proteção, resultado da hesitação vacinal e de falhas de cobertura em várias regiões.

O Brasil sabe o que custa e o que rende combater o sarampo. Em 1992, numa campanha nacional que durou pouco mais de um mês, mais de 48 milhões de crianças e adolescentes foram vacinados, com cobertura de 96%. Os casos caíram de cerca de 43 mil em 1991 para menos de 8 mil em 1992. Campanhas nos anos seguintes mantiveram a pressão sobre o vírus, o país interrompeu a transmissão e recebeu, em 2016, a certificação de eliminação. A história também mostra a fragilidade do ganho. Em 1997, a falta de manutenção da cobertura alta possibilitou nova epidemia, com mais de 50 mil casos. Em 2019, num cenário de baixa cobertura, o país teve mais de 20 mil casos e perdeu a certificação, recuperada só em 2024, depois de outro grande esforço. Recuperar o que se perdeu custa mais caro do que manter o que se tem.

A resposta está ao alcance de todos. A vacina tríplice viral é gratuita no SUS, e quem tem filhos com a caderneta incompleta, ou adultos que não sabem se foram vacinados, deve procurar um posto de saúde, principalmente antes de viajar. Governos e prefeituras precisam manter a cobertura acima de 95% em todos os municípios, e não só na média nacional, reforçar a busca ativa de pessoas não vacinadas, a vigilância de casos suspeitos e o combate à desinformação sobre vacinas. Escolas, profissionais de saúde e imprensa têm papel nessa tarefa.

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A geração que organizou a campanha de 1992 livrou o país de uma enfermidade que adoecia e hospitalizava crianças todos os anos. A tarefa de agora é menos épica e igualmente decisiva: manter o que foi conquistado. O caso dos Estados Unidos deve servir de aviso ao Brasil, para que o país não repita, depois de tanto esforço, um caminho que já percorreu e do qual já saiu.

