Breno Leite Santos

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Pediatra, neonatologista, médico formado pela UFG e autor do livro “Guia Prático da Mamãe-Bebê”

Quando o diagnóstico de câncer atinge uma criança, toda a família passa a enfrentar uma realidade inesperada, marcada por incertezas, desafios e uma luta que exige coragem, assistência médica e, sobretudo, acolhimento. A data de 23 de novembro, instituída como Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, representa uma oportunidade para ampliar a conscientização da sociedade sobre a doença, estimular o diagnóstico precoce, divulgar os avanços científicos e fortalecer as políticas públicas. É também um momento para lembrar que, diante de determinados tumores, o tempo pode representar uma diferença decisiva entre a possibilidade de cura e o comprometimento da vida.

Segundo as estimativas mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca), para o triênio 2026–2028, o Brasil deverá registrar aproximadamente 7.560 novos casos de câncer infantojuvenil por ano, considerando a população de zero a 19 anos. Mas falar sobre câncer infantil não é, para mim, apenas abordar estatísticas. É também recordar uma experiência familiar que marcou profundamente nossas vidas e que hoje representa um testemunho de esperança. Meu sobrinho foi diagnosticado com meduloblastoma aos 3 anos. Tudo começou com uma observação aparentemente simples, feita por sua professora: a criança apresentava episódios de tontura e, algumas vezes, quando começava a correr, perdia o equilíbrio e caía.

Meu irmão, médico e pai atento, percebeu que aqueles sinais poderiam indicar um problema neurológico. Não se acomodou diante dos sintomas nem atribuiu as quedas a uma dificuldade própria da idade. Imediatamente procurou investigar o que estava acontecendo e providenciou uma tomografia computadorizada do crânio. O exame revelou uma realidade muito mais grave do que poderíamos imaginar: um meduloblastoma já volumoso, localizado na região posterior do cérebro, envolvendo a área entre o cérebro e o cerebelo.

A partir daquele momento, começou uma corrida contra o tempo. Meu irmão procurou imediatamente um neurocirurgião, que conduziu o caso e realizou a cirurgia sem demora. Na sequência, meu sobrinho foi submetido a um protocolo de tratamento que incluiu quimioterapia e radioterapia. Foram momentos de apreensão, sofrimento e muita esperança. A família acompanhou cada etapa, depositando confiança na equipe médica e na capacidade da medicina de enfrentar aquela doença tão agressiva.

O resultado foi a cura completa do tumor. Hoje, aos 19 anos, meu sobrinho leva uma vida que nos enche de alegria. Permanecem algumas poucas sequelas, especialmente quando consideramos a gravidade do tumor e a dimensão do tratamento a que foi submetido. Mas sua recuperação representa, para todos nós, uma vitória extraordinária.

Essa experiência ensinou à nossa família algo que merece ser compartilhado: observar, ouvir, investigar e agir rapidamente pode fazer toda a diferença. A atenção da professora, a percepção clínica do pai, o acesso imediato ao exame de imagem, a identificação precisa do tumor e a rápida intervenção do neurocirurgião e da equipe multidisciplinar foram etapas fundamentais dessa história.

Não se trata de afirmar que todos os tumores infantis evoluem da mesma maneira ou que todos apresentam a mesma urgência. Cada doença possui características próprias. Mas alguns tumores podem evoluir rapidamente, e atrasos na investigação e no tratamento podem comprometer significativamente as possibilidades terapêuticas. A história do meu sobrinho é uma demonstração de que a combinação entre atenção aos sinais, diagnóstico preciso, intervenção especializada e tratamento adequado pode proporcionar resultados extraordinários.

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Que nenhuma criança perca a oportunidade de viver por falta de informação, de diagnóstico oportuno ou de acesso ao tratamento adequado. E que a esperança de cada família encontre na medicina, na ciência e na solidariedade as condições necessárias para florescer.