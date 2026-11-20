Dom Walmor Oliveira de Azevedo



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Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Em sintonia espiritual e litúrgica com a Igreja Católica no mundo inteiro, a Arquidiocese de Belo Horizonte celebra no domingo, 22 de novembro, o titular de sua Catedral Metropolitana: a Festa de Cristo Rei do Universo. A Catedral Cristo Rei é dedicada ao serviço e à missão do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, é a Igreja-Mãe da Arquidiocese. Ainda em construção, a Catedral Cristo Rei já acolhe celebrações especiais, momentos formativos, iniciativas solidárias, graças à generosidade de muitos que compreenderam a importância e a singularidade de sua edificação. Um lugar para que a Igreja Católica possa servir à sociedade sempre, cada vez mais e melhor. Mas, para além da singularidade de sua concepção arquitetônica, monumental e escultórica, de sua vocação ao acolhimento de essenciais serviços, com especial destaque para o templo – o coração da Igreja-Mãe – focaliza-se, na Festa de Cristo Rei, o trono de Jesus. Ele é o Rei do Universo, na sua condição humana e divina, filho amado de Deus-Pai. Seu trono é a cruz.

Obediente a Deus, Jesus morre na Cruz pela salvação do mundo. Não ocupa um trono de fausto e de poder, mas aquele que expressa a oferta radical de sua vida, sacrifício redentor. Cristo é Rei pela cruz, seu trono, configurando sua realeza a partir do serviço e do compromisso com a vida plena. A riqueza visível a partir de seu trono, a cruz, é o sangue que derramou como Redentor da humanidade. Compreender, pois, a realeza de Cristo constitui um horizonte rico de espiritualidade, um caminho exigente, mas seguro para conquistar uma qualidade humana e espiritual à altura da condição de filhos e filhas de Deus, dignidade maior e mais completa que se pode conquistar, razão da vocação e do compromisso com o Reino de Deus. A cruz é uma enciclopédia de lições que possibilitam a qualificação humana e espiritual indispensável ao adequado exercício da cidadania. Consequentemente, o aprendizado sobre a realeza de Cristo é essencial a uma construção permanente da sociedade ancorada sobre os trilhos da justiça e da solidariedade.

O horizonte desenhado pela cruz de Cristo, seu trono, selo de sua obediência amorosa ao Pai, é fonte inesgotável de indicações, dinâmicas e experiências redentoras. Na Festa de Cristo Rei, vale dedicar-se a exercícios singulares capazes de qualificar a cidadania civil e a cidadania do Reino de Deus. Dentre esses exercícios, contemplar Cristo Crucificado é interpelação para o seu seguimento. Importante também escutar o que ensina a Palavra de Deus: aquele que deseja seguir Jesus e nele permanecer deve andar conforme Ele andou. Para seguir Cristo, autenticamente, é indispensável ser humilde como Ele o foi, pois a humildade é o caminho para se chegar aonde Ele chegou. É um caminho a ser percorrido com os pés da humildade e da caridade, vencendo a soberba humana, a mesquinhez do apego e a tentação de tudo querer possuir, conquistar a qualquer custo.

Aqueles que se propõem a seguir Jesus devem começar sempre pela humildade, sob pena de cair ao invés de subir, pois não é possível alcançar a salvação simplesmente a partir da ambição por poder, títulos ou posições de destaque na sociedade. Ao invés disso, o ser humano deve assumir a tarefa de reconstruir seu templo interior, restaurando suas ruínas, tornando-se instrumento do bem e da paz, encontrando um lugar ao lado do Rei do universo. A partir desse cuidado com a própria interioridade, conquista-se um amor que é livre, resposta ao amor de Deus. Passa-se a experimentar a verdadeira liberdade, para a qual se é criado, e que se torna força e sabedoria. No horizonte do amor que liberta, desenvolve-se a competência para evitar o egoísmo, razão dos muitos desequilíbrios, que precipitam a sociedade na corrupção e em tantos outros descompassos: guerras, polarizações, disputas fratricidas, indiferenças que matam.

Contemplar a Cruz, trono de Cristo Rei, é deixar-se transformar pela grandeza da perfeita oblação de Jesus, é compreender a imensidão de Seu amor por toda a humanidade, dissipando o medo de ir a Ele, na condição humana pobre, frágil e de indigência espiritual. Pode-se, inclusive, experimentar alegria dentro dessa condição frágil e impotente, desde que se creia no poder de Jesus, que manifesta toda a sua perfeição justamente na fraqueza humana. A contemplação da cruz de Cristo, trono de Jesus, inspira a oração como luz da alma, fecundando o verdadeiro conhecimento de Deus. Como bem compreendem os místicos, a alma, pela oração, se eleva até os céus e une-se ao Senhor em um abraço inefável. O trono de Cristo Rei desconcerta todos aqueles que se firmam e se afirmam em razões pouco consistentes, estreitadas pela mesquinhez da indiferença. Contemplar a cruz é aceitar a prática do que aconselha, sabiamente, São Francisco de Sales: “Detesta de todo o coração a ofensa feita a Deus, e com uma grande coragem e confiança na sua misericórdia, envereda, de novo, pelo caminho da virtude, que se tinha abandonado”.

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O trono é a cruz selando a realeza de Cristo, expressão da oferta de Jesus em exemplar caridade dedicada ao ser humano. Pela caridade, rainha das virtudes, imitação e seguimento do Salvador, pequenos e grandes saberão quem verdadeiramente é discípulo de Cristo. Celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo é a renovação do compromisso de se viver a caridade, amor a Deus e ao próximo, abrindo espaço para que o Senhor, Rei dos Reis, seja o companheiro do peregrinar de cada um. Renovar o compromisso com a caridade leva a importantes incidências na vida cotidiana. Contribui para superar muitos descompassos, dentre os quais a discriminação contra os negros, ainda vergonhosamente tratados, conforme oportunamente adverte o Dia da Consciência Negra – 20 de novembro. A cruz de Cristo grita aos céus por justiça e por uma nova ordem social nos trilhos de uma sociedade mais igualitária, caminho para merecer o prêmio maior, a vida que não passa, na contramão dos infernos – deste tempo e aquele que faz queimar no fogo eterno. O trono de Cristo é a cruz redentora, símbolo de vida plena na justiça e no amor, inspirando a única lógica capaz de ajudar a humanidade a edificar a civilização sonhada por Deus.