Carlos Humberto Silva



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Fundador e CEO da Diaspora.Black, plataforma global de tecnologia que promove experiências de turismo, educação e cultura afrocentrada em mais de 18 países

O Brasil ainda conhece pouco da própria história. Em muitas cidades, caminhamos diariamente por ruas que foram cenários da escravidão, da resistência negra e da formação cultural do país sem compreender o que aconteceu nesses lugares. Parte dessa memória permanece distante da população, embora esteja presente nos espaços públicos e nas histórias de comunidades que ajudaram a construir a sociedade brasileira. Quando chega novembro, o debate sobre a Consciência Negra ganha força, mas ainda precisamos avançar na maneira como esse conhecimento é transmitido ao longo do ano.

Em 2003, a aprovação da Lei 10.639 representou um avanço ao tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Mais de duas décadas depois, sua implementação continua sendo um desafio, especialmente diante das dificuldades relacionadas à formação de professores e à incorporação desses conteúdos no cotidiano escolar. Existe também uma oportunidade pouco aproveitada de aproximar o que os estudantes aprendem nos livros da história presente nos territórios onde vivem.

O Rio de Janeiro, por exemplo, abriga o Cais do Valongo, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 2017. Centenas de milhares de africanos escravizados desembarcaram naquela região, considerada um dos principais pontos de entrada do tráfico transatlântico nas Américas. Apesar de sua importância histórica, quantos brasileiros conseguem explicar o significado desse lugar? Quantos estudantes têm a oportunidade de conhecer esse patrimônio e compreender sua relação com a formação do país?

Essa distância entre o conhecimento histórico e a experiência cotidiana revela uma possibilidade importante para a educação brasileira. O turismo pedagógico, especialmente quando desenvolvido a partir de perspectivas afrocentradas, permite que estudantes tenham contato com narrativas que muitas vezes recebem pouca atenção nos currículos tradicionais. Ao percorrer territórios históricos acompanhados por educadores e profissionais especializados, o aprendizado ganha uma dimensão que dificilmente seria alcançada apenas pela leitura.

Uma experiência que ajuda a compreender esse potencial é o roteiro inspirado no romance "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves, desenvolvido pela Diaspora.Black no Rio de Janeiro. A caminhada dramatizada percorre espaços relacionados à trajetória de Kehinde, personagem que conduz o leitor por acontecimentos fundamentais da história brasileira. Ao aproximar literatura e território, a atividade permite estabelecer conexões entre a narrativa ficcional, os acontecimentos históricos e os lugares que preservam essa memória.

Há ainda uma questão fundamental nesse debate: quem tem a oportunidade de contar essas histórias? Durante muito tempo, a contribuição da população negra foi apresentada a partir de perspectivas que privilegiavam a escravidão e reservavam pouco espaço ao protagonismo negro na construção do Brasil. Ampliar a presença de pesquisadores e profissionais negros na mediação dessas experiências contribui para enriquecer o conhecimento histórico e reconhecer a autoridade de quem preserva essas narrativas.

A escola pode encontrar nas cidades uma extensão de seu trabalho pedagógico. Para isso, é necessário que o poder público e as instituições de ensino reconheçam o patrimônio afro-brasileiro como recurso educacional, criando condições para que essas experiências sejam acessíveis também aos estudantes da rede pública. O acesso à memória histórica não deveria depender da possibilidade de pagar por uma atividade cultural.

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Ao celebrarmos, amanhã, o Dia da Consciência Negra em 2026, precisamos olhar para o conhecimento que ainda deixa de chegar a milhões de brasileiros. A maneira como uma sociedade ensina sua história influencia diretamente a forma como reconhece seus cidadãos e compreende as desigualdades do presente. O Brasil tem um patrimônio negro extraordinário, espalhado por todo o território nacional, e aprender a reconhecê-lo é um passo importante para formar gerações capazes de compreender o país em que vivem.