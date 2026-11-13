Big techs e o risco da bolha

Nos últimos anos, um grupo pequeno de empresas de tecnologia, as chamadas big techs, passou a carregar uma parcela expressiva do valor das bolsas americanas e das expectativas sobre o futuro da economia. Centenas de bilhões de dólares foram investidos em chips, centros de dados e modelos de inteligência artificial, e as avaliações de mercado que sustentam esse movimento pressupõem retornos que ainda precisam se confirmar. A pergunta sobre a existência de uma bolha acompanha cada novo recorde, e a resposta depende, em boa medida, da confiança de quem financia a conta. Quando a confiança é o principal combustível, uma notícia que em outras circunstâncias ficaria restrita à crise corporativa ganha poder de abalar o mercado inteiro.

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Foi o que se viu com a Nvidia, que fabrica os chips por trás dessa corrida e é o símbolo mais visível do ciclo. Ontem, Jensen Huang, cofundador e presidente-executivo havia mais de três décadas, renunciou à presidência, ao comando da empresa e ao conselho de administração, com efeito imediato. A diretora financeira, Colette Kress, assume interinamente, e o investidor Harvey Jones foi nomeado presidente do conselho, cargo inédito na empresa.

A saída veio depois de uma semana de revelações. Reportagens do “Financial Times” e do “The New York Times” apontaram dois relacionamentos extraconjugais do executivo, um deles com a executiva de uma empresa de computação em nuvem que agências de inteligência americanas, segundo a imprensa, consideram suspeita de atuar para a China, e outro com uma funcionária da própria Nvidia. Parlamentares americanos pediram a renúncia, e uma ação coletiva de acionistas foi aberta.

O mercado reagiu com força. As ações chegaram a cair 14% na Nasdaq, o valor da companhia ficou abaixo de US$ 4 trilhões pela primeira vez desde 2025, e as empresas que alugam capacidade de computação para IA caíram junto. No Brasil, os papéis da Nvidia negociados na B3 recuaram mais de 10%.

O escândalo foi o gatilho, mas a fragilidade já estava lá. A ação acumulava queda superior a um quinto no mês antes da renúncia, num setor que levanta dívida em volume enorme para erguer centros de dados e que, segundo analistas, sofre quando os juros sobem. Valores de mercado que pressupõem crescimento ininterrupto convivem mal com qualquer notícia que ponha dúvida sobre a continuidade. A saída de um fundador que simbolizava a tese deu ao mercado um motivo para agir.

O episódio expõe também a concentração de risco. Uma empresa que sustenta boa parte da indústria de IA tinha seu destino associado a um único homem. É uma governança frágil para uma companhia desse tamanho.

Há ainda a dimensão geopolítica. Os chips da Nvidia estão no centro da disputa entre Estados Unidos e China, tema dominante no encontro entre Trump e Xi em setembro. Quando alguém com acesso a informação estratégica se relaciona com uma pessoa sob suspeita desse tipo, a pergunta sobre eventual vazamento é inevitável, e só uma investigação séria poderá respondê-la.

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A divulgação dos resultados trimestrais da empresa, na próxima terça-feira, dirá se a queda foi um susto ou o início de uma correção mais ampla. É cedo para decretar se estamos diante de uma bolha, ou se ela já estourou, e é imprudente tratar o assunto como restrito a Wall Street. Os próximos passos das big techs vão determinar se o setor atravessa uma acomodação passageira ou se a desconfiança vai acabar contaminando o crédito, o emprego e os investimentos de uma economia que apostou boa parte de seu futuro nessa tecnologia. Para o Brasil, que depende de chips, de serviços de nuvem e de modelos desenvolvidos por essas companhias, o episódio é um alerta para acompanhar de perto o que vem a seguir.