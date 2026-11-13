Dom Walmor Oliveira de Azevedo

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Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte



Os cenários de miséria e pobreza no mundo contemporâneo pedem uma consciência social aguçada e, por isso mesmo, devem ecoar no coração humano as interpelações do Dia Mundial dos Pobres, 15 de novembro, promovido pela Igreja Católica no mundo inteiro. Considerando que o desenvolvimento integral e inclusivo ainda é realidade distante, o Papa Leão XIV, na mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, sublinha o que diz o Salmo 14: o Senhor é o refúgio do pobre. A Igreja reconhece e prioriza os pobres, convocando também a sociedade a não agir com indiferença, a se dedicar àqueles que sofrem. Oportuno é ressaltar: a sensibilidade diante da dor dos excluídos não pode ser expressa simplesmente com narrativas estéreis e repetitivas nem nos gestos que podem até ser nobres, mas pontuais, restritos ao socorro emergencial àqueles que necessitam de amparo urgente. Deus permanentemente ampara os pobres e, assim, também emoldura um horizonte para inspirar a humanidade: todos devem cooperar na busca pela construção de um desenvolvimento integral.

Requer-se uma consciência moral apurada para não se correr o risco de instrumentalizar a miséria com a finalidade de alcançar objetivos político-partidários, restritos a interesses egoístas. Urgente é um profundo sentido social adequado ao enfrentamento da pobreza. No cultivo desse imprescindível sentido, vale recordar a Doutrina Social da Igreja Católica, a partir do que acentua São João Paulo II, na Carta Encíclica sobre a solidariedade nas questões sociais: o subdesenvolvimento parece uma situação impossível de eliminar, quase uma condenação fatal, considerando que ele não é apenas o fruto de opções humanas erradas, mas também de mecanismos econômicos, financeiros, sociais e de estruturas de pecado que impedem o pleno desenvolvimento dos cidadãos, dos povos.

A privação da presença de Deus, refúgio dos pobres, é a causa da miséria moral e material que se constata na sociedade. O dinheiro passa a exercer uma hegemonia perversa nos processos sociais e nas alianças, o que prejudica a civilização contemporânea a efetivar o desenvolvimento integral, sustentável e moralmente adequado. O sistema submetido ao dinheiro alimenta a ganância, que destrói as referências morais e abre caminhos a práticas de corrupção. O desenvolvimento integral está em direção oposta: configura-se na luta contra a exclusão social, buscando garantir a educação, a saúde, a segurança alimentar, o saneamento básico, a água potável e muitas estruturas essenciais para que todos vivam dignamente. A acentuada carência de tudo isso revela as precariedades de instituições e da própria vida política. O Papa Leão XIV sublinhou, a esse propósito, tratar-se de uma difundida injustiça social que brota de uma corrupção arrogante, deplorável e discriminatória.



No enfrentamento da pobreza, Deus – refúgio dos pobres – é inspiração e, por isso mesmo, a Doutrina Social da Igreja sublinha a importância de que seja assumida, por todos, a opção preferencial pelos pobres. Novas intuições e respostas hão de ser motivadas pelos princípios da solidariedade e da subsidiariedade, abrindo portas para a inclusão dos pobres, que devem ser protagonistas na construção de um futuro mais humano. Esse protagonismo se efetiva com oportunidades de trabalho, que é instrumento para a construção social e caminho que leva ao desenvolvimento de homens e mulheres, capacitando-os na tarefa de constituir um mundo novo. Compreender a grandeza de Deus como refúgio dos pobres é, assim, fonte da sabedoria para que o ser humano possa estabelecer, com o seu semelhante, relações marcadas pelo respeito, e não por um clima de opressão e domínio, conforme assevera o Papa Leão XIV. Essa compreensão deve inspirar também o campo político da sociedade, para que funcione nos parâmetros da justiça e da solidariedade.

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Deus é refúgio dos pobres e o ápice da Sua oferta à humanidade é o seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador, modelo e inspiração para o agir humano, configurando um novo rosto social para a sociedade. A celebração do Dia Mundial dos Pobres é uma convocação para que a humanidade busque por mudanças profundas, estruturais e culturais e, dessa forma, possa construir uma civilização mais justa e solidária, fazendo das diferenças uma riqueza. Ações concretas sejam a forma de se celebrar o Dia Mundial dos Pobres, abrindo espaço para o acolhimento, a atenta escuta e o devido amparo a quem sofre. Esse compromisso com a solidariedade ilumine intuições, em todos os níveis sociais, particularmente na ação política, para que se configure um mundo melhor. Assim, seguindo o exemplo de Deus e no exercício adequado da cidadania, todos poderão ser refúgio dos pobres, protagonistas na construção de um novo tempo.