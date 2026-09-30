LEITOR DIZ QUE ‘BRASIL PRECISA REVER CONCEITOS E ATITUDES’

“Nos acostumamos com nossa gente reclamando diariamente dos políticos, não que não tenham razão, porém, é notório que de nada adianta apenas reclamarmos sem que façamos nossa parte no contexto da vida política nacional. Muitos ainda acreditam que o ato de votar encerra a sua participação política em nossa sociedade. Ledo engano, a participação política é o exercício da liberdade individual para a construção coletiva do bem comum. É um direito humano fundamental e alienável. Funciona como um enorme círculo onde aparecem na sequência: informação, mobilização, ação, bem comum, informação. Porém, mesmo votando, participando e acompanhando a vida política em nossas cidades, estados e nação, isso não é o suficiente para que vivamos em sintonia numa democracia. No caso brasileiro vivemos numa sociedade que contém pessoas praticando fraudes, ilícitos e querendo sempre levar vantagem em tudo o que fazem, sem respeitar o próximo. São pessoas jogando lixo em terrenos urbanos, ateando fogo em mato, ajudando com isso a aumentar a poluição, a destruição de áreas nativas e colocando em risco o meio ambiente e as pessoas. Invadindo terras indígenas demarcadas pela Constituição Federal, derrubando árvores nativas para comércio ilícito. E o pior de tudo é que a solução depende de políticos e de uma reforma profunda em nosso sistema educacional. A educação é a única saída para nosso país poder se desenvolver com sustentabilidade.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP