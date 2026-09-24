LEITOR APONTA ‘FALAS REVELADORAS’ DE CANDIDATO À PRESIDÊNCIA

“O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, fez o seguinte comentário: 'Defender mulher é pauta de direita'. A direita e suas declarações: 'Você já imaginou se a gente coloca uma? Você sabe mulher como é que é, né? Gente, só para contextualizar vocês, a Mari.AI é uma inteligência artificial, né? É um canal de comunicação onde as mulheres vão poder usar a voz ou escrever para se comunicar com essa… com essa pessoa, né? Então, assim, tem muitas mulheres, gente, que não sabe escrever, né?'; 'Mulher vota, estatisticamente, muito mal. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido'; 'É mais uma que não merece ser estuprada, como todas as outras não merecem, mas essa talvez um pouco mais'. Essa é a direita. E as palavras do senador seguem e dispensam interpretações: 'Muitas vezes, na grande parte das vezes, quem tem que tomar conta dos idosos são as mulheres. Eu fiz duas filhas exatamente para isso'. Não se trata de um deslize isolado, mas de uma entre dezenas de declarações que reduzem as mulheres ao papel de cuidadoras, de alguém que nasceu para servir, como se essa fosse sua função natural ou seu destino. Ao afirmar que teve duas filhas 'exatamente para isso', o senador explicita uma visão de que filhas são apenas instrumentos para satisfazer as necessidades dos pais.”

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Marcus Aurelio de Carvalho

Santos – SP