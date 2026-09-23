LEITOR DIZ QUE BRASIL PRECISA DE ‘TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO’

“Não é de hoje que estamos enfrentando uma verdadeira deturpação dos valores morais. Os princípios que norteiam a conduta humana na sociedade parecem que não são mais necessários fazer parte do nosso dia a dia – o vento levou. Revendo cartas que escrevi há 16 anos, encontrei uma que fala sobre denúncias de que um senador mandou recursos públicos para instituições fantasmas por meio de emendas parlamentares. Quase duas décadas possui essa carta. O que mudou? Nada. Dificilmente vencemos um dia sem que tenhamos no noticiário que emendas parlamentares, que devem ser aplicadas para o bem coletivo, tomaram um destino diferente – o leitor sabe pra onde foi. Poderiam ser citadas aqui inúmeras outras ilicitudes praticadas por quem deveria semear bons exemplos, mas não semeia. Os nossos Três Poderes, como estão hoje? O que falar deles? Eu acredito que um trabalho de conscientização, no seio familiar e na escola, poderá preparar as nossas crianças para que tenhamos um futuro melhor. Quem nasceu quando escrevi a carta que fiz referência vai votar nas próximas eleições. Tomara que esses adolescentes saibam em quem confiar o voto.”

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JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF