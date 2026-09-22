A inteligência artificial será uma ameaça para a democracia?

GIOVANNI LA PORTA - CEO, cofundador e pesquisador da Vortice.ai

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As eleições de 2026 têm tudo para se tornar um marco na história da democracia digital, porque nunca tivemos tanta informação circulando, tanta conectividade e tantas ferramentas capazes de aproximar cidadãos dos acontecimentos políticos em tempo real. Mas, ao mesmo tempo, nunca enfrentamos algo tão complexo quando o assunto é desinformação.



A inteligência artificial generativa trouxe muitos progressos para empresas, profissionais e para a sociedade como um todo. No entanto, como acontece com toda grande inovação tecnológica, ela também abriu espaço para usos indevidos que merecem atenção, especialmente em períodos eleitorais.



Hoje, vídeos, imagens e áudios extremamente realistas podem ser produzidos em poucos minutos. O que antes exigia equipes especializadas, softwares complexos e altos investimentos agora está disponível para praticamente qualquer pessoa. Essa democratização da tecnologia tem inúmeros benefícios, mas também reduz as barreiras para a criação de conteúdos falsos capazes de influenciar opiniões e distorcer debates públicos.



Quando falamos sobre manipulação digital, muitas pessoas imaginam que o maior problema está na tecnologia. Na minha visão, porém, o principal desafio continua sendo o humano. A inteligência artificial explora vulnerabilidades que já existem. Entre elas, uma das mais conhecidas é o chamado viés de confirmação: a tendência que temos de acreditar mais facilmente em informações que reforçam aquilo que já pensamos.



Em períodos de grande interesse social, o comportamento se intensifica quando um conteúdo confirma nossas convicções políticas ou desperta emoções fortes, como indignação, medo ou entusiasmo, nossa capacidade crítica tende a diminuir. É justamente nesse momento que a desinformação encontra terreno fértil para se espalhar.



Além disso, as ferramentas de manipulação estão cada vez mais sofisticadas. O face swap permite substituir digitalmente o rosto de uma pessoa em vídeos reais. Os deepfakes generativos conseguem criar cenas inteiras que nunca aconteceram. A clonagem de voz reproduz timbres e padrões de fala com impressionante fidelidade. E os chamados gêmeos digitais combinam imagem, voz, movimentos e comportamento para criar réplicas virtuais extremamente convincentes.



Diante de tudo isso, acredito que uma das competências mais importantes para o cidadão moderno seja a educação digital, porque não basta consumir informação, é necessário aprender a questioná-la.



Sempre recomendo que as pessoas desconfiem de conteúdos que provocam reações emocionais imediatas. Quanto mais uma publicação parece confirmar exatamente aquilo que acreditamos, maior deve ser nossa disposição para verificar sua autenticidade.



Também é fundamental buscar diferentes fontes, verificar a origem do material e observar detalhes que ainda costumam denunciar manipulações, como movimentos faciais artificiais, sincronização imperfeita entre voz e imagem, deformações sutis em mãos e expressões ou padrões estranhos de iluminação.



É um dever como cidadão, a responsabilidade individual no combate à desinformação. Quando identificamos um conteúdo potencialmente fraudulento, além de não compartilhá-lo, é importante utilizar os mecanismos de denúncia disponibilizados pelas plataformas digitais e quando necessário, comunicar às autoridades e órgãos responsáveis pela fiscalização eleitoral.



Por isso, se encontrar qualquer conteúdo que apresente indícios de manipulação, fraude ou desinformação, denuncie. A omissão favorece a propagação do problema, já a denúncia ajuda a proteger a integridade do processo democrático e dificulta a atuação de quem utiliza a tecnologia para manipular o debate público.



Destaco que não devemos transformar a inteligência artificial em vilã. A mesma tecnologia utilizada para criar conteúdos falsos também está sendo empregada para combatê-los. Ferramentas de análise forense digital, sistemas de autenticação de conteúdo e mecanismos automatizados de detecção serão parte importante da proteção da integridade informacional nos próximos anos.

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As eleições de 2026 representarão um grande teste para governos, plataformas digitais, veículos de comunicação e para a própria sociedade. No entanto, independentemente dos avanços tecnológicos que surgirem até lá, continuo acreditando que a melhor defesa contra a manipulação será a mesma de sempre, informação de qualidade, senso crítico e verificação dos fatos. A tecnologia é neutra e o resultado que ela terá sobre a democracia dependerá das escolhas que fizermos ao utilizá-la.