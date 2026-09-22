LEITOR COMENTA VÍDEO DE MORAES E esposa saindo de AVIÃO DE VORCARO

“A desfaçatez e a mentira grudaram no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como cracas em casco de navio. Moraes, que recentemente afirmou jamais ter voado em aeronave de Daniel Vorcaro, presidiário e ex-banqueiro, foi vergonhosamente desmentido por um vídeo bombástico, que contradiz sua afirmação. Mas, não me surpreenderei se o déspota do STF emitir uma nota oficial, nos seguintes termos: 'Reafirmo que jamais voei em aeronave de Daniel Vorcaro. Aliás, jamais voei em qualquer aeronave, pois quem voa é unicamente a própria aeronave, já que eu fico sentado no interior dela, preso por um cinto de segurança. Convém ressaltar que nem asas eu tenho. Assinado: Alexandre de Moraes, ministro do STF'.”

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TÚLLIO MARCO SOARES CARVALHO

Bauru – SP