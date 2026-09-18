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LEITOR AFIRMA QUE SESSÃO DO STF ‘IGNOROU TEMA DA PAUTA’

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Estado de Minas
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Repórter
18/09/2026 02:00

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“Na pauta da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) do dia 15 de setembro constava apenas 'relatórios e mensagens da Polícia Federal envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master', mas o tema da pauta foi praticamente ignorado. A troca de mensagens ficou restrita ao conteúdo do celular do Vorcaro, sem que fosse exigido o do outro interlocutor que se julgou perseguido pelo ministro André Mendonça. Na reunião, a predominância foi enaltecer a instituição, defendendo o STF e os próprios ministros, que publicamente estão em baixa por causa do desrespeito à Constituição. Os ministros são seres humanos, passíveis de erros, mas a pretensão do atual STF é deixar uma herança bendita. Um detalhe expressivo foi a falta de ética quando Alexandre de Moraes votou favorável a ele mesmo, motivo principal da sessão.”

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HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES

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