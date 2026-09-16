LEITOR CONDENA A IMPUNIDADE NO BRASIL

“Se o Brasil fosse um país sério, o cárcere estaria povoado com os fraudadores do INSS e dos que, no STF, em nome da democracia a transgride, atuando politicamente, desrespeitando a Carta Magna e esquecendo a imparcialidade jurídica. Infelizmente, o Brasil é destaque mundial na impunidade, na corrupção, penduricalhos, na insegurança jurídica e com a economia fragilizada.”

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HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES