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LEITOR CONDENA A IMPUNIDADE NO BRASIL

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Estado de Minas
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Repórter
16/09/2026 02:00

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“Se o Brasil fosse um país sério, o cárcere estaria povoado com os fraudadores do INSS e dos que, no STF, em nome da democracia a transgride, atuando politicamente, desrespeitando a Carta Magna e esquecendo a imparcialidade jurídica. Infelizmente, o Brasil é destaque mundial na impunidade, na corrupção, penduricalhos, na insegurança jurídica e com a economia fragilizada.”

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HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES

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