Denúncias e ‘tentáculos poderosos’

“Os políticos de partidos de extrema direita no Congresso Nacional, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, algumas autoridades, alguns empresários nefastos que vivem criticando o governo, enquanto se beneficiam das isenções fiscais, transformaram Brasília e todo o andar de cima da República numa enorme orgia.

Uma orgia com tentáculos poderosos que consegue protegê-los e ainda lhes dão impunidade plena. As denúncias se multiplicam, são áudios de candidato à presidência pedindo R$ 64 milhões ao então dono do Banco Master.

São áudios de deputado federal por MG conversando com o dono do Banco Master, em que demonstra tanta intimidade, que se refere a Daniel Vorcaro como ‘Dani’. Vejam que coisa meiga a relação entre corruptos. Ao povo, desprezo, ao banqueiro suspeito, o carinho e a doçura na voz melosa do deputado federal Nikolas.

Alguns jornalistas dizem que nos processos em mãos da Polícia Federal existem ‘ainda’ vídeos alusivos às festas em resort com beldades estrangeiras, bebidas importadas e muita esbórnia. Voos em avião do banqueiro criminoso. O mesmo banqueiro que na eleição passada doou R$ 3 milhões a Jair (o presidiário) e R$ 2 milhões ao atual governador de São Paulo, que agora concorre à reeleição.

Em comum, em todas as denúncias, estão três fatos que se repetem para nossa infelicidade:

1º - Nada os atingem, por mais imoral que sejam os fatos e as denúncias, não serão investigados, julgados e condenados;

2º - Os eleitores que diziam votar contra a corrupção, em 2014, 2018, 2022 e agora em 2026 irão dar seus votos a esses mesmos políticos corruptos enquanto recebem e espalham mentiras sobre Lulinha e o governo federal;

3º - São essas pessoas do alto escalão da vida nacional que, além da corrupção, querem perpetuar golpes em na nossa democracia, trair nossa pátria oferecendo riquezas aos EUA. São esses sanguessugas que não trabalham pela pátria nem pela sociedade em momento algum de seus mandatos.”

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Rafael Moia Filho - Bauru – SP