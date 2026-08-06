Chantagens de Lula e Trump

"Se, de um lado, o nada hábil e zero em diplomacia presidente Luiz Inácio Lula da Silva se nega desde junho a dar seu aval para a aprovação do nome de Daniel Perez como embaixador titular dos EUA no Brasil, do outro, o destemperado e vingativo presidente americano Donald Trump decide revogar o visto da embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Em resposta, Lula classificou a medida como 'irresponsável' e 'impensada', enquanto diplomatas mais radicais do Itamaraty a chamaram de chantagem.

Mas por que não considerar também um ato literal de chantagem a atitude de Lula ao travar a aprovação de Daniel Perez? Aprovar o nome de Perez porventura fará a taxa Selic subir mais do que já subiu neste seu governo irresponsável, que ignora o equilíbrio fiscal? Irá prejudicar o país ainda mais do que o já medíocre crescimento econômico desta gestão petista?

Na realidade, se o presidente Lula priorizasse o Brasil – em vez de focar apenas nas urnas e discursar asneiras para a sua militância –, traria resultados muito mais relevantes para o nosso país. Não deveria perder tempo se igualando a esse jogo baixo com o insano Trump.

Em vez dessa mesquinharia de travar o novo embaixador americano, Lula deveria se unir ao empresariado nacional para encontrar saídas contra os efeitos maléficos das absurdas taxas impostas aos produtos brasileiros exportados para os EUA.

Querer ostentar um vigor político internacional que jamais teve, medindo forças com o incorrigível Donald Trump, não levará a nada. Já não basta o retrocesso promovido por seu governo, que sequer respeita o dinheiro do contribuinte, gastando o que não tem e se lixando para o básico essencial, como o controle das contas públicas? Definitivamente, isso

não é governar!"

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Paulo Panossian

São Carlos – SP