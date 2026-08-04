Leitora fala sobre o retrocesso da civilização

“Estamos vivendo uma época de destruição de tudo o que foi construído ao longo de décadas de lutas e de conscientização popular. A proibição do uso de satélites na fiscalização do Ibama e do ICMBio, a liberação do espaço aéreo amazônico, a desobrigação de matrícula escolar das crianças e a imposição da maternidade às crianças vítimas de estupro são apenas alguns exemplos. E a lista continua. Agora, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe reduzir drasticamente as multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mais um ataque a uma conquista dos consumidores já consolidada na vida dos brasileiros, sob forte pressão dos grandes atacadistas em intenso “lobby” nos corredores da Câmara Federal.Triste parlamento.”

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Marcus Aurelio de Carvalho

Santos - SP