Leitor analisa o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública
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“Conforme informa a imprensa, um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indica que das 10 cidades menos violentas no país, oito se encontram no estado de São Paulo, duas em Santa Catarina. Sendo a cidade de São Caetano do Sul (SP) a menos violenta, com índice de 1,2 morte violenta por 100 mil habitantes, seguida de Tubarão (SC), com 1,7.
Das demais cidades variando com índices entre 2,1 a 3,1 mortes violentas por 100 mil habitantes estão: Santa Bárbara d'Oeste (SP), Salto (SP), Jandira (SP), Blumenau (SC), Indaiatuba (SP), Jaraguá (SP), Valinhos (SP) e Itatiba (SP). E entre as capitais menos violentas, em primeiro está São Paulo (7,2), seguida por Brasília (9,2), Goiânia (11,4), Florianópolis (11,4) e Vitória (13,7).
Das cidades mais violentas do país, 17 se encontram na Região Nordeste, duas na Região Norte e uma no Sudeste, o Rio de Janeiro, sendo a mais violenta do país, a cidade em que nasceu o já falecido comediante Chico Anysio, Maranguape (CE), com índice de 100,1 mortes violentas por 100 mil habitantes. As demais 19 cidades, com índices entre 85,1 mortes violentas como Eunápolis (BA) e 45,4 mortes violentas, registradas em Altamira (PA).
Entre as capitais mais violentas Salvador teve 44 mortes por 100 mil habitantes, seguida de Maceió (39,4), Recife (36,3), Macapá (36,1) e
Porto Velho (34,6).
Infelizmente, com todo esse quadro tenebroso de violência urbana no país e inércia por parte de nossos governantes no combate ao crime organizado, nem tão cedo a população brasileira deixará de ser refém da criminalidade."
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Paulo Panossian
São Carlos - SP