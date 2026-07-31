LEITOR FALA SOBRE AS ELEIÇÕES E RELEMBRA COMO ERA O VOTO MANUAL

"Além da inteligência artificial, em que um robô pode decidir o seu voto, há a urna eletrônica auditável, mas sem o voto impresso. As eleições de outubro não serão para amadores. Muitas coisas antigas funcionam bem melhor do que as modernas. Posso citar a durabilidade de uma geladeira e de um carro. Vamos ser os mais transparentes possíveis, voltando ao voto manual; a contagem levava mais tempo, mas não deixava dúvidas."

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Luiz Felipe Schittini - Rio de Janeiro - RJ