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Leitor compara tarifas da China e dos EUA e critica governo brasileiro

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Repórter
30/07/2026 02:00

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"É uma 'tarifinha' os 12% normais somado ao acréscimo de 55% de impostos pelo presidente chinês, Xi Jinping, amigo de Lula, ao excedente da cota da carne bovina brasileira importada pela China. Tarifaço é o acréscimo de 25% sobre as exportações brasileiras para os EUA. A diferença entre os 55% chineses e os 25% norte-americanos é que os 55% são ignorados por serem negativos à campanha eleitoral de Lula para a reeleição e os 25% são realçados como dividendos eleitorais para Lula. Os 25% do Trump, cabo eleitoral de Lula, são maiores que os 55% do Xi Jinping, embora, ambos sejam nocivos ao Brasil, mas Lula, plagiando Justo Veríssimo, personagem do saudoso Chico Anysio: “Quero que explodam os empresários brasileiros."

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Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha (ES)

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