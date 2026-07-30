A cultura não aparece no balanço, mas é visível nos resultados

Guilherme Carrara - CFO da AeC, vice-presidente do IBEF-MG e conselheiro consultivo da ABRH-MG. Faz parte também da governança da ONG ChildFund Brasil

Produtos podem ser copiados, tecnologias podem ser compradas e estratégias podem ser replicadas, mas existe um ativo capaz de determinar quem cresce, quem estagna e quem desaparece do mercado: a cultura organizacional. Durante muito tempo, ela foi tratada como uma pauta secundária, distante das discussões sobre produtividade, rentabilidade e geração de valor. Hoje, porém, as empresas mais bem-sucedidas sabem que a cultura não é consequência dos resultados, mas uma das principais causas deles. Afinal, toda estratégia depende de pessoas para sair do papel e pessoas são movidas pela cultura que vivem todos os dias.



Sob a ótica de um diretor financeiro (também conhecido como CFO), a cultura não deve ser interpretada como um conceito abstrato ou subjetivo. Ela é um dos ativos mais relevantes para a geração de valor de uma empresa. Embora não esteja registrada no balanço patrimonial, seus efeitos podem ser observados em praticamente todos os indicadores que importam para o negócio.



Produtividade, eficiência operacional, capacidade de inovação, retenção de talentos, satisfação dos clientes, gestão de riscos, qualidade das decisões e rentabilidade são reflexos diretos do ambiente cultural construído ao longo do tempo. Em outras palavras, a cultura pode não aparecer nas demonstrações financeiras, mas seus impactos são percebidos diariamente nos resultados que elas registram.



A célebre frase atribuída a Peter Drucker — “a cultura engole a estratégia no café da manhã” — talvez nunca tenha sido tão atual. A estratégia define onde a organização deseja chegar. A cultura determina como ela irá percorrer esse caminho, e é justamente esse “como” que separa empresas capazes de transformar planos em resultados daquelas que acumulam apresentações sofisticadas, mas enfrentam dificuldades na execução.



Quando existe alinhamento entre estratégia e cultura, as pessoas compreendem as prioridades do negócio, assumem responsabilidades e direcionam seus esforços para objetivos comuns. Quando esse alinhamento não existe, surgem desperdícios, conflitos internos, retrabalho, perda de produtividade e dificuldades para alcançar os resultados esperados.



Os efeitos de uma cultura inadequada nem sempre são percebidos imediatamente. Na maioria das vezes, eles se manifestam primeiro por meio de pequenos sinais que passam despercebidos pela liderança. Uma redução gradual da produtividade, um aumento do turnover em posições estratégicas, uma queda na velocidade de tomada de decisão ou um crescimento do retrabalho podem parecer problemas isolados.



Entretanto, quando analisados em conjunto, frequentemente revelam questões culturais mais profundas. O desafio é que muitos executivos só percebem a gravidade da situação quando esses problemas já começaram a impactar diretamente margens, geração de caixa, lucro e valor de mercado.



É justamente por isso que os CFOs mais modernos ampliaram significativamente seu campo de visão. Hoje, compreender indicadores financeiros continua sendo fundamental, mas já não é suficiente. É preciso entender os fatores humanos e organizacionais que estão por trás dos números. Afinal, os resultados financeiros são apenas a consequência visível de comportamentos, decisões e práticas que acontecem diariamente dentro da empresa.



Quando a cultura é forte, saudável e alinhada à estratégia, ela cria um ciclo virtuoso capaz de impulsionar crescimento, produtividade e geração de valor. Quando é negligenciada, torna-se uma fonte silenciosa de riscos e perdas que podem comprometer o futuro da organização.



Talvez o maior erro que um líder possa cometer seja enxergar cultura e desempenho financeiro como temas independentes. Não existe resultado sem pessoas; não existe execução sem liderança e não existe geração de valor sustentável sem uma cultura capaz de orientar comportamentos, fortalecer a confiança e direcionar a organização para seus objetivos estratégicos.

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As empresas que compreenderam essa equação já perceberam que cultura não é um tema de RH, mas de negócios. E, cada vez mais, um dos mais importantes para a construção de organizações resilientes, competitivas e preparadas para prosperar no longo prazo.