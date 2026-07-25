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Leitor elogia reportagens de História do EM

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Estado de Minas
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Repórter
25/07/2026 02:00

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"Quero parabenizar o jornal Estado de Minas e o luziense Júlio Moreira pelas excelentes reportagens publicada no nosso legítimo jornal, sobre algum momento histórico que completa uma data significativa. Para exemplificar, cito os '90 anos da Guerra Civil Espanhola' e o 'Entre dois bancos', esse publicado dia 18 último. Propiciam (aram) ótima reflexão! E como!
Diante das reflexões pela leitura, podemos imaginar mil coisas, como: diante dos horrores da Guerra Civil Espanhola e dos horripilantes campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, como aceitar as guerras contemporâneas? Não aprendemos nada? O alargamento do nosso conhecimento, e, a sua divulgação através da tecnologia disponível, mais incisiva, como ainda fazer ou aceitar novas guerras só porque determinada nação é mais poderosa do que a outra? O maior país territorial do mundo quer mais terras? O mais poderoso economicamente, para que quer mandar nos menos afortunados?
No país que completou 250 anos da independência e era exemplo da convivência democrática, demonstra que mudou por completo o entendimento do relacionamento com os imigrantes que ali buscavam uma vida com mais dignidade.
Ah! Alguém diz há muitos séculos para nós ditos humanos, 'amai-vos uns aos outros!'. Como esquecemos isso, ampliamos o sofrimento humano. Será eterno?"

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Eduardo Contin Gomes
Belo Horizonte

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