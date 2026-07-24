Verdade e democracia

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Cada ano eleitoral coloca em evidência o desafio de se construir candidaturas com credibilidade, à altura das demandas e dos cargos. Mas há uma grave crise de credibilidade provocada pela falta de respeito à verdade, escanteada por mediocridades nos planejamentos estratégicos. Consequentemente, não se consegue oferecer respostas rápidas e condizentes com as necessidades da população. Essa carência de respostas adequadas é também em razão da habitual corrupção de princípios e finalidades que atinge frontal e destrutivamente o tecido social. Desconsiderada a verdade, desfere-se um golpe no bem comum, há grande perda para a democracia. Por isso, neste ano eleitoral, torna-se ainda mais oportuno retomar reflexão importante feita pelo Papa Leão XIV, na sua Carta Encíclica Magnifica Humanitas: as grandes transformações do momento atual têm repercussões nos gestos cotidianos e nas relações sociais. Consequentemente, é preciso redescobrir a verdade como bem comum, tutelar a dignidade do trabalho e salvaguardar a liberdade contra todas as formas de dependência e mercantilização.



Atenção especial há de se dar à comunicação política, em razão de plataformas digitais e de sistemas de inteligência artificial, para evitar a lamentável perda de oportunidades na promoção de um debate qualificado, com força construtiva e capaz de contribuir para formar lideranças mais preparadas. Em vez de oportunidades, convive-se com narrativas distorcidas e mecanismos que buscam dificultar a distinção entre o verdadeiro e o falso, configurando uma verdadeira “babel” no mundo da política. Multiplica-se, assim, o poder de mentiras e de ilusões. São manipulados conteúdos, imagens, disseminando desinformações, expondo os cidadãos a perspectivas parciais e enganosas, adverte o Papa Leão XIV. Um modo de agir que ameaça a própria comunicação, dependente da confiança social.



Na Carta Encíclica, o Papa lembra que o discurso público contempla uma dimensão racional, ou seja, requer averiguação, correspondência com as fontes e responsabilidade argumentativa. Na contramão dessa compreensão está o desserviço prestado à sociedade em razão de narrativas manipuladas e falsas. Um modo de se expressar que, enganosamente, é considerado o caminho fácil para se alcançar objetivos, inclusive sucesso eleitoral. Comprometida a verdade, os vínculos de confiança ficam estremecidos, com incidência negativa sobre o bem comum. Alerta o Papa Leão XIV: quem dispõe de importantes recursos técnicos e econômicos, e contando também com recursos humanos abundantes, tem grande capacidade de desencadear mudanças culturais, convencer um número significativo de pessoas sobre qual é a verdade a respeito do ser humano, do mundo, do sentido da existência, da família e até de Deus. Quando se busca, simplesmente, impor o que se deseja ou considera interessante, configura-se um poder desprovido de verdade.



A falta de compromisso com a verdade, restringindo-a a perspectivas egoístas, é uma raiz maligna e difícil de se reconhecer. Leão XIV explica que o homem moderno se convence, erroneamente, de que é o único autor de si mesmo, da sua vida e da sociedade. Trata-se de uma presunção produzida e alimentada pelo enjaular-se em si mesmo. O Pontífice cita o Papa Francisco, que sublinhava a capital importância de se amadurecer um vivo respeito pela verdade da dignidade humana. Esta dimensão deve se tornar uma convicção para garantir a nobreza da sociedade e sua respeitabilidade, com incidências sociais e políticas de grande relevância. Sem buscar a verdade, uma sociedade não tem nobreza e convive com o enfraquecimento da democracia. Afinal, bem afirma o Papa, o desinteresse pela verdade leva, lenta, mas inexoravelmente, ao totalitarismo, segundo o qual o súdito ideal, como escreveu a filósofa Hannah Arendt, não é tanto aquele ideologicamente convencido, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, nem a diferença entre verdadeiro e falso.



O compromisso com a verdade constitui, pois, o único caminho para que não sejam perdidas conquistas democráticas. Vale lembrar o que disse Jesus, uma promessa e um compromisso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Avança no conhecimento da verdade quem se radica na escuta, remédio que cura a vanglória, a soberba e a arrogância, predicados negativos que atrasam processos, comprometem o desabrochar de instituições e enjaula pessoas na mediocridade. A busca pela verdade possibilitará um novo ciclo na vida política e social. Na direção oposta, a sociedade continuará, política e culturalmente, submissa a partidarismos, polarizações e manipulações, particularmente refém do poderio econômico que desconsidera o bem comum, que mesquinhamente desconsidera a luta por uma sociedade justa e igualitária.

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Sem o compromisso com um agir iluminado pela verdade não se edifica a democracia, atenta-se contra ela. Buscar amar sempre mais a verdade é desafio que contribui para um terapêutico equilíbrio humano, expressa compromisso indefectível com o bem comum, selo de qualidade de toda cidadania. Um exercício que ajuda a alicerçar a sociedade em promissoras bases socioculturais, capazes de possibilitar o surgimento de qualificadas lideranças, pessoas com adequado discernimento para reconhecer o profundo vínculo entre verdade e democracia.