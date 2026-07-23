De Maquiavel a Michael Jackson, a briga por herança

"'Briga pelos R$ 4 bi de Michael Jackson' foi matéria no Estado de Minas (Últimas Notícias/Cultura - 19/7/26). Isso me trouxe à lembrança a história de dois amigos que observavam os irmãos de uma família. Um disse para o outro: 'como são unidos estes irmãos...', ao que o outro retrucou com uma pergunta: 'eles já herdaram juntos?'.

Ao longo da vida, já presenciei as desavenças de irmãos na partilha dos bens quando os pais morrem, pois a cobiça se sobrepõe à perda. Como já alertava Maquiavel há 500 anos: 'o que você herda sem lutar é a maior armadilha que existe'."

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Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte