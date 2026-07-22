A paciência estratégica de Pequim

A retomada do confronto entre os EUA e o Irã, culminando no bloqueio parcial do Estreito de Ormuz, tem um vencedor que não está em campo: a China. Enquanto Washington e Teerã trocam pressão militar e ameaças econômicas, Pequim observa em silêncio e avança. O cenário escancara uma inversão tectônica de forças na geopolítica contemporânea. Sem disparar um único projétil, a China consolida-se como o polo de sobriedade da mesa internacional, atraindo para sua órbita estratégica atores regionais exaustos de instabilidade e fartos dos custos colaterais da hegemonia americana.

Essa mudança de eixo não decorre de golpe de sorte, mas de uma assimetria gritante de métodos e de visão de longo prazo. Nos últimos 25 anos, Washington envolveu-se em quatro conflitos custosos no Oriente Médio e arredores – Iraque, Afeganistão, Síria e Irã –, dilapidando capital político, credibilidade institucional e recursos bilionários em intervenções mal planejadas. Em contrapartida, a diplomacia chinesa jogou parada, apostando na previsibilidade econômica, em acordos de infraestrutura e na neutralidade comercial. Esse pragmatismo tem atraído gradualmente nações que antes orbitavam estritamente a esfera ocidental, mas que agora buscam segurança jurídica e parceiros comerciais previsíveis.

O impacto prático dessa paciência reflete-se tanto na blindagem da economia chinesa quanto na percepção que economias em desenvolvimento constroem sobre Pequim. Antecipando-se às crises geopolíticas que hoje inflamam os preços dos combustíveis, a China acumulou estoques recordes de petróleo e diversificou suas fontes de suprimento. Enquanto o Ocidente recorre a sanções e discursos inflamados, países que dependem de energia importada passam a enxergar em Pequim um ponto de ancoragem real, não por afinidade ideológica, mas por necessidade prática.

O ápice dessa transição manifesta-se no campo monetário. A decisão de Teerã de permitir que navios petroleiros transitem pelo Estreito de Ormuz apenas sob a condição de que as cargas sejam liquidadas em yuan desferiu o golpe mais ousado contra a hegemonia do dólar desde a criação do petrodólar.

O mapa dessa reconfiguração já tem contornos visíveis. A Arábia Saudita aprofunda acordos energéticos com Pequim e discute precificar parte do petróleo em yuan. Os Emirados Árabes Unidos expandem sua parceria tecnológica com empresas chinesas mesmo sob pressão americana. O Paquistão, o Cazaquistão e boa parte da Ásia Central consolidam sua integração à Nova Rota da Seda, o megaprojeto chinês de infraestrutura que conecta continentes por portos, ferrovias e rodovias financiados por Pequim. Na África, países como Etiópia e Quênia elegem a China como principal parceira de infraestrutura, preterindo o Banco Mundial e o FMI.

Nenhum desses movimentos é uma declaração de guerra ao Ocidente. São sinais pragmáticos de que o mundo está se reorganizando em torno de quem oferece estabilidade, não de quem exporta turbulência.

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Diante desse cenário, a China não precisa vencer nenhuma guerra para avançar: precisa apenas que Washington continue errando. Cada conflito mal resolvido no Oriente Médio, cada país aliado atacado por uma publicação mal colocada das redes sociais, cada tarifaço imposto sem estratégia clara é, silenciosamente, incorporado ao cálculo de Pequim. A transformação da China em uma megapotência, que analistas projetavam para décadas, está se comprimindo em anos – e, sem querer, Trump está sendo, involuntariamente, seu maior acelerador. Afinal, no xadrez geopolítico, quem move mais peças não é necessariamente o vencedor. Ganha quem sabe quando é a hora de não mover nenhuma.