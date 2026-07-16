Leitor comenta resultado de pesquisa eleitoral

"O Brasil, infelizmente, está fadado a seguir acumulando retrocessos. Porque os candidatos com maior preferência entre os eleitores entrevistados nesta nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 15, são: o manjado, improdutivo e irresponsável com os recursos dos contribuintes atual presidente Lula (PT-SP) e o inexpressivo senador e supostamente metido em falcatruas com o Banco Master Flávio Bolsonaro (PL-RJ). E se no primeiro turno Lula lidera com 40% e Flávio tem apenas 28%, num segundo turno Lula venceria o filho do hoje presidiário Jair Bolsonaro, por 45% a 37%. Porém, Lula, tem boas possibilidades até de vencer no primeiro turno. Já que a soma dos percentuais que alcançaram no primeiro turno os demais candidatos nesta pesquisa Quaest não passa de 13 pontos. Como do candidato Ronaldo Caiado (PSD-GO) com 4%, Renan Santos (Missão-SP) com 3%, e Romeu Zema (Novo-MG) com 2%, e os demais Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins, cada um tem apenas 1%. E no momento com Flávio derretendo nas pesquisas, neste primeiro turno Lula já supera o candidato Flávio com 12 pontos. Ou seja, se ainda restam políticos e eleitores que se preocupam com a nação, urge apoio a um candidato que se identifique com os clamores da nossa sociedade, e como bom administrador público coloque o nosso país na rota do desenvolvimento econômico e social. Objetivo esse impossível com Lula ou Flávio Bolsonaro...

Acorda Brasil..."

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Paulo Panossian

São Carlos – SP