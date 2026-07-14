Leitor faz balanço da Copa: ‘semifinais sem surpresas’

"Chegamos sem surpresas às semifinais desta histórica Copa do Mundo com a participação de 48 seleções, sendo disputada em três países (México, Canadá e EUA).

Conforme apostavam os especialistas, das quatro seleções indicadas como favoritas, três se classificaram para as semifinais. França, Espanha, e Argentina. Portugal, outra apontada como favorita, ficou de fora. Mas, merecidamente ao vencer na prorrogação por 2x1 a Noruega, a Inglaterra foi a quarta a se classificar com dois gols de Jude Bellingham. Atleta esse do Real Madrid, que pelas suas atuações já desponta como um dos melhores jogadores desta competição.

E, como um azarão nada previsível desta Copa, um destaque, a seleção de Cabo Verde, que na fase inicial empatou três vezes, com a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, e nas oitavas somente na prorrogação perdeu para Argentina por 3x2.

E, se vimos ótimos jogos até aqui, e seleções se superando, infelizmente, o nosso Brasil, melancolicamente, foi desclassificado nas oitavas. Porém, nos resta como saldo positivo essas semifinais que prometem muita emoção.

Nesta terça-feira, França contra Espanha, e na quarta-feira, Inglaterra contra Argentina! E no próximo domingo, 19, a grande final!...

E viva o futebol e todas modalidades esportivas..."

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Paulo Panossian

São Carlos – SP