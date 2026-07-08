A difícil arte de deixar o legado continuar

RICHARD SUAREZ



Conselheiro consultivo

Sucessão é uma daquelas palavras que quase ninguém gosta de colocar na pauta, até o momento em que ela deixa de ser uma possibilidade distante e se transforma em urgência. Nas empresas familiares, esse tema vai muito além da troca de comando. Ele envolve emoções, patrimônio, identidade, história e, principalmente, o futuro daquilo que foi construído ao longo de décadas com esforço, sacrifício e decisões difíceis.

Muitos fundadores acreditam que continuidade significa manter o controle absoluto do negócio pelo maior tempo possível. E esse talvez seja um dos maiores erros quando o assunto é sucessão. É natural que quem criou uma empresa tenha dificuldade em dividir decisões estratégicas, compartilhar informações ou permitir que outra pessoa assuma responsabilidades que sempre estiveram concentradas em suas mãos. Afinal, o negócio costuma carregar muito mais do que números: carrega sonhos, renúncias e uma trajetória de vida inteira.

O problema é que prolongar esse controle além do necessário pode se transformar em uma armadilha silenciosa. A sucessão acontecerá de qualquer forma. A única diferença é se ela será conduzida de maneira planejada, estruturada e saudável – ou se acontecerá em meio a conflitos, improvisos e rupturas traumáticas.

Uma sucessão bem conduzida não envolve apenas a transferência de um cargo ou de um CNPJ. O que realmente está em jogo é o capital emocional da empresa: sua cultura, seus valores, os relacionamentos construídos ao longo dos anos, a confiança de clientes, fornecedores e equipes. Tudo isso é muito mais frágil do que parece e pode se perder rapidamente quando faltam diálogos, clareza e preparo.

Os processos de sucessão mais bem-sucedidos têm características em comum: acontecem com antecedência, contam com conversas sinceras e possuem uma estrutura clara. Não se trata de uma decisão tomada em uma reunião extraordinária ou em um momento de crise. A sucessão começa muito antes, no desenvolvimento gradual de lideranças, na preparação emocional da família, na criação de espaços de mentoria e na construção de confiança entre gerações.

Outro ponto fundamental é a governança. Regras, papéis e limites precisam ser definidos com transparência, especialmente quando existem múltiplos herdeiros ou perfis muito diferentes dentro da família empresária. Aquilo que não é conversado tende a se transformar em ruído, ressentimento e disputa.

Também é importante entender que sucessão não significa criar uma cópia do fundador. O sucessor precisa conhecer a história da empresa, respeitar seus valores e compreender o legado recebido, mas também precisa ter liberdade para construir novos caminhos. Empresas que sobrevivem por gerações conseguem equilibrar tradição e evolução.

Quando a sucessão é encarada como parte da estratégia do negócio, os benefícios aparecem em diferentes níveis. As equipes se sentem mais seguras ao perceber clareza e justiça nos processos internos. Clientes e fornecedores ganham confiança ao enxergar estabilidade. E os próprios fundadores conseguem viver essa transição com mais tranquilidade, sabendo que a empresa continuará em boas mãos.

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No fim, legado não é apenas aquilo que alguém deixa para trás. Legado é aquilo que continua existindo, evoluindo e fazendo sentido mesmo depois que o fundador sai de cena. A verdadeira força de uma liderança não está somente no que ela constrói enquanto está no comando, mas na capacidade de garantir que aquilo continue relevante, sólido e sustentável no futuro. Porque a sucessão não representa o fim de uma história. Representa o fôlego necessário para que ela continue.