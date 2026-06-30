COMEMORAÇÃO DA NORUEGA EMOCIONA
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“Como não se emocionar com a comemoração da torcida norueguesa? É impossível. A sintonia entre torcedores e jogadores é simplesmente deslumbrante. Espero que a Noruega tenha vida longa nesta Copa, ao menos até cruzar o caminho da nossa Seleção. Que ela continue nos brindando com espetáculos dentro e fora de campo, sempre em perfeita harmonia com sua torcida. Avante, Noruega! Mas não tanto.”
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MARCUS AURELIO DE CARVALHO - Santos – SP