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COMEMORAÇÃO DA NORUEGA EMOCIONA

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Estado de Minas
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Repórter
30/06/2026 02:00

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“Como não se emocionar com a comemoração da torcida norueguesa? É impossível. A sintonia entre torcedores e jogadores é simplesmente deslumbrante. Espero que a Noruega tenha vida longa nesta Copa, ao menos até cruzar o caminho da nossa Seleção. Que ela continue nos brindando com espetáculos dentro e fora de campo, sempre em perfeita harmonia com sua torcida. Avante, Noruega! Mas não tanto.”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO - Santos – SP

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