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ALEGRIA PELO BRASIL COM A VIRADA NA COPA

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Estado de Minas
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Repórter
30/06/2026 02:00

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“O sofrido povo brasileiro, diante das constantes e impunes falcatruas do pessoal do andar de cima, finalmente pôde, nesta segunda-feira, extravasar de alegria por todo o Brasil com a heroica virada de 2 a 1 da nossa Seleção contra o Japão, na Copa do Mundo.”

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HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES - 
Vila Velha – ES

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