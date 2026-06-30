ALEGRIA PELO BRASIL COM A VIRADA NA COPA

“O sofrido povo brasileiro, diante das constantes e impunes falcatruas do pessoal do andar de cima, finalmente pôde, nesta segunda-feira, extravasar de alegria por todo o Brasil com a heroica virada de 2 a 1 da nossa Seleção contra o Japão, na Copa do Mundo.”

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HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES -

Vila Velha – ES