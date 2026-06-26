O desafio da nova aliança venezuelana

Os terremotos gêmeos de magnitude 7,2 e 7,5 que devastaram a Venezuela na quarta-feira, deixando centenas de mortos e lançando o país em estado de emergência, transcendem a catástrofe natural. A tragédia humanitária acelera o calendário geopolítico e põe à prova a sustentabilidade da nova arquitetura de poder desenhada por Washington. O desastre ocorre no exato momento em que o governo de transição liderado por Delcy Rodríguez preparava o anúncio da reestruturação de uma dívida externa de US$ 240 bilhões (aproximadamente R$ 1,2 trilhão), passivo muito superior às projeções iniciais de mercado.

A velocidade e a escala da resposta humanitária coordenada pelos Estados Unidos servirão como termômetro do peso político de Delcy Rodríguez perante a Casa Branca. O envio de socorro é a validação de que a dirigente é, de fato, a escolha do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio para estabilizar o país sem o custo de uma ruptura violenta, após a prisão do ex-presidente Nicolás Maduro, em janeiro deste ano, em uma operação militar.

A assistência emergencial funciona como o selo de garantia que a transição necessita para demonstrar capacidade administrativa perante uma população historicamente fustigada pela escassez. Mais do que tendas e equipes de resgate, a tragédia oferece o pretexto técnico e moral para que o Tesouro americano viabilize um socorro financeiro de proporções inéditas, contornando travas burocráticas no Congresso. Sob o manto da reconstrução de infraestrutura crítica, recursos que antes seriam retidos por sanções podem agora irrigar uma economia paralisada. É uma oportunidade real de aliviar a pressão de uma dívida que ameaçava sufocar a transição antes mesmo de sua consolidação.

A crise, porém, bifurca o futuro venezuelano em duas direções. O primeiro caminho aponta para o êxito de uma engenharia política pragmática, onde o apoio econômico de Washington ancora a governabilidade e moderniza o aparato estatal. O segundo aprofunda a catástrofe e evidenciaria o fracasso na gestão da ajuda e a manutenção dos vícios da estrutura chavista sob nova roupagem. Se a parceria falhar em entregar resultados práticos além da retórica de cúpula, a frustração social acumulada pode converter-se em nova onda de convulsões civis.

A história oferece precedentes pouco animadores. Transições ancoradas em catástrofes naturais e socorro externo raramente entregam o que prometem quando o aparato institucional do país receptor permanece intacto em sua lógica interna. O Haiti de 2010, também devastado por um terremoto, é o exemplo mais doloroso: bilhões em ajuda internacional e presença militar prolongada resultaram em um Estado ainda mais frágil do que antes do terremoto. A Venezuela carrega vulnerabilidades distintas – recursos naturais reais, uma diáspora com capital humano e uma oposição organizada –, mas compartilha o risco central: o de que a ajuda externa financie a sobrevivência das mesmas estruturas que produziram o colapso.

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A reconstrução da Venezuela não se resolverá com discursos de solidariedade ou alinhamentos provisórios. As autoridades em Caracas e os estrategistas em Washington precisam entender que a tolerância social com a ineficiência esgotou-se junto com a resistência das estruturas físicas do país. Se a nova aliança entre o trumpismo e os remanescentes do chavismo capitular diante do primeiro grande teste real, restará provado que a mudança foi apenas cosmética. Para um povo que já suporta o peso da história e da negligência, o colapso das instituições seria um abalo muito mais definitivo do que os terremotos devastadores.