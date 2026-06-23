Assine
overlay
Início Opinião

LEITOR FALA SOBRE ENSINO DOMICILIAR

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/06/2026 02:00

compartilhe

SIGA

“Defender o homeschooling (ensino domiciliar) como modelo amplo de educação ignora problemas relevantes já apontados por pesquisas e especialistas. A escola não é apenas um espaço de transmissão de conhecimento; é também o ambiente onde crianças aprendem a conviver com as diferenças, negociar conflitos, desenvolver empatia e participar da vida em sociedade. Grupos restritos de convivência não reproduzem essa diversidade. Outra preocupação importante é a proteção da infância. Professores desempenham papel fundamental na identificação e comunicação de casos de abuso, negligência ou violência doméstica.O argumento de senadores da extrema direita favoráveis à medida, que considero raso e incipiente, sustenta que a educação dos filhos é um direito exclusivo das famílias e que o Estado não pode interferir nesse processo. Mas qual é o verdadeiro objetivo da educação domiciliar? O que seus defensores enxergam de positivo que pesquisadores, psicólogos, professores e pedagogos contrários ao homeschooling não veem?”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay