LEITOR FALA SOBRE ENSINO DOMICILIAR

“Defender o homeschooling (ensino domiciliar) como modelo amplo de educação ignora problemas relevantes já apontados por pesquisas e especialistas. A escola não é apenas um espaço de transmissão de conhecimento; é também o ambiente onde crianças aprendem a conviver com as diferenças, negociar conflitos, desenvolver empatia e participar da vida em sociedade. Grupos restritos de convivência não reproduzem essa diversidade. Outra preocupação importante é a proteção da infância. Professores desempenham papel fundamental na identificação e comunicação de casos de abuso, negligência ou violência doméstica.O argumento de senadores da extrema direita favoráveis à medida, que considero raso e incipiente, sustenta que a educação dos filhos é um direito exclusivo das famílias e que o Estado não pode interferir nesse processo. Mas qual é o verdadeiro objetivo da educação domiciliar? O que seus defensores enxergam de positivo que pesquisadores, psicólogos, professores e pedagogos contrários ao homeschooling não veem?”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP