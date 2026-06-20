Baptista, em dia com o jornalismo

GABRIEL AZEVEDO - Jornalista e pré-candidato ao governo de Minas Gerais

Há perdas que entristecem uma profissão. Há outras que ocupam a primeira página da vida. A morte de Baptista Chagas de Almeida pertence a essa segunda categoria. O Estado de Minas perdeu um de seus nomes mais queridos. A imprensa de Minas Gerais perdeu uma de suas vozes mais argutas, independentes e respeitadas. E Minas Gerais perdeu um intérprete raro da palavra pública e da política.



Durante décadas à frente da coluna “Em Dia com a Política”, Baptista fez aquilo que só os grandes jornalistas conseguem fazer: antecipou, informou e interpretou fatos essenciais da vida pública. Conhecia os bastidores do poder, mas não se encantava com eles. Sabia desconfiar, escrever e ouvir. Num tempo em que tanta gente confunde opinião com grito, ele lembrava que a boa análise nasce de apuração, memória, repertório e responsabilidade.



Falo também como jornalista e como ex-aluno da PUC-Minas, onde Baptista se formou. Essa coincidência aumenta minha admiração por uma carreira construída na prática e na redação. Ele entrou ainda jovem no Estado de Minas. Começou na radioescuta, foi contratado em 1986 para a editoria de Cidades e chegou em 1990 à editoria de Política. Tornou-se editor-assistente em 1997 e editor de Política em 2002: uma trajetória construída de baixo para cima, na escuta do fato e no compromisso com a notícia.



Tinha faro, fonte e texto. Tinha memória, método e paciência. Sabia que uma boa informação às vezes nasce de uma conversa que ninguém mais valorizou. Ou de uma pergunta simples. Ou de um silêncio percebido. Deixou marca também no Correio Braziliense e nos Diários Associados. Em 2009, esteve ligado a uma série sobre salários elevados no poder público de Minas Gerais. Foi jurado do Prêmio CNT de Jornalismo e do Prêmio Esso.



Em “O desatino da rapaziada”, Humberto Werneck revisita a tradição de escritores e jornalistas que fizeram de Minas Gerais uma oficina brasileira de humor, inteligência e palavra bem posta. É a Minas Gerais de cafés, conversas intermináveis, esquinas, jornais, livros e redações. Mais do que nostalgia, no livro está a percepção de que a melhor tradição de Minas Gerais sempre tratou o jornal como lugar de convivência, inquietação e talento. Baptista parecia herdeiro natural dessa tradição: homem de fechamento, fonte, redação, rua e texto.



Seu estilo elegante, simples e sutil era extensão dele. Quem teve o privilégio de conviver com Baptista, ainda que ocasionalmente, sabe do que falo. Havia nele uma combinação rara de gentileza e inteligência. Foi uma das vozes mais influentes da imprensa de Minas Gerais, mas jamais cedeu à tentação da arrogância ou da vaidade. Tratava a política com seriedade sem solenidade excessiva. Sabia que o humor, quando bem usado, ilumina mais do que muitos discursos inflamados.



Além da saudade, Baptista deixa uma lição para a vida pública. Democracia não vive apenas de eleições, governos, parlamentos e partidos. Vive também de imprensa livre, leitor atento e profissional responsável. Jornalistas fazem perguntas que incomodam. Checam versões convenientes. Traduzem para a sociedade aquilo que o poder tenta esconder em linguagem cifrada. Sem boa imprensa, o cidadão enxerga menos. Sem bons jornalistas, a democracia respira pior.



Por isso sua despedida dói tanto. Porque não se vai apenas um colunista. Vai-se um editor generoso, um formador de profissionais, um guardião de uma ideia nobre de jornalismo e uma memória viva da política de Minas Gerais. Vai-se alguém que compreendia o jornalismo como serviço ao leitor, não como exibição de si mesmo. Um jornalismo que apura antes de afirmar e não publica sem apurar. Que escuta antes de julgar. Que escreve para servir.



Minas Gerais tem uma tradição de grandes jornalistas porque sempre soube que a palavra é coisa séria. Baptista honrou essa tradição. Fez do Estado de Minas sua casa profissional e de sua coluna uma janela diária para quem queria compreender o movimento da política. Seus leitores ficavam em dia com a política. Seus colegas ficavam em dia com o exemplo.

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Fica a saudade de quem partiu cedo demais. Fica o respeito por uma trajetória íntegra. Fica sobretudo o dever de defender o jornalismo de qualidade, feito por profissionais corajosos, livres e responsáveis. Baptista deixa Minas Gerais mais silenciosa. No entanto, deixa também uma obra de credibilidade que continuará falando por ele.