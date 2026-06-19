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LEITOR FALA SOBRE ‘AMBIÇÃO DOENTIA’

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Repórter
19/06/2026 02:00

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“Na busca por uma indenização milionária, um servidor público decidiu, em 2019, amputar o próprio pé, demonstrando como a ganância pode comprometer completamente a capacidade cognitiva. Acreditou que conseguiria enganar diversas seguradoras, ignorando os mecanismos de controle e investigação existentes justamente para detectar fraudes. O resultado foi o oposto do pretendido. Em vez de receber a fortuna desejada, terminou, em 2025, condenado pela Justiça, com sequelas irreversíveis e a reputação destruída. Perdeu o pé, qualidade de vida e a própria dignidade. Um exemplo de como a desonestidade aliada à falta de discernimento pode levar a atos absurdos e autodestrutivos, resumidamente: o crime não compensa!”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

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