O freio de mão da economia

A decisão unânime do Copom de reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, fixando a Selic em 14,25% ao ano, confirmou as expectativas do mercado, mas frustrou a urgência da economia real. É o terceiro corte consecutivo, um movimento que sinaliza a direção correta, mas que ainda peca pelo excesso de cautela. Os dados do IBC-Br evidenciam o descompasso: com alta de 0,5% em abril e avanço de 1,6% em 12 meses, os números revelam um país tentando acelerar com o freio de mão puxado.



O próprio Banco Central reconhece a aceleração da atividade no primeiro trimestre, com setores cíclicos retomando protagonismo e o mercado de trabalho emitindo sinais robustos. Ainda assim, o custo do dinheiro em patamares elevados atua como âncora sobre o setor produtivo. Sem expansão do crédito, empresas adiam investimentos, a geração de empregos formais encontra um teto artificial e o cidadão vê sua renda asfixiada por despesas financeiras. O Brasil não pode se contentar com o mero afastamento da estagnação técnica. Um crescimento tão brando não dá conta da demanda social do país, tampouco atrai o volume de capital necessário para o desenvolvimento de longo prazo.



A parcimônia do Copom ancora-se em justificativas conhecidas: inflação que ainda pressiona o limite superior da meta e volatilidade do cenário externo. São preocupações legítimas. O problema é quando a estabilidade geopolítica conjuntural, como o recente alívio trazido pelo anúncio do acordo entre Estados Unidos e Irã, é tratada como condição necessária para agir, em vez de ser aproveitada como janela para um corte mais ousado. Em ciclos passados, o conservadorismo excessivo do BC já cobrou seu preço, estrangulando retomadas e penalizando os setores mais vulneráveis da economia.



Esperar por um alinhamento perfeito na geopolítica ou por um horizonte inflacionário sem sobressaltos é apostar em uma miragem. A economia real, que lida com fluxo de caixa diário e folhas de pagamento, não tem o luxo de aguardar o cenário ideal. Ao dosar o remédio monetário com tamanho zelo, o Banco Central converte prudência em amarra, ampliando o custo de oportunidade de uma nação que perde janelas para crescer.

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Responsabilidade fiscal e monetária é um pilar inegociável. Não deve ser confundida, porém, com inércia diante de um país que sangra por capital de giro. O corte recém-anunciado soa como alívio burocrático frente a lacunas estruturais urgentes. Na próxima reunião, o Banco Central precisa demonstrar sensibilidade pragmática diante da paralisia do crédito e adotar uma postura mais ousada. Manter o freio de mão puxado pelo medo de solavancos futuros não evita o acidente: apenas garante que o Brasil continuará parado no acostamento.