LEITOR FALA SOBRE RETIRADA DE CICLOVIA NA AFONSO PENA
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“Se foi para desfazer, por que fez? A manchete do Estado de Minas de ontem com 'Fim da ciclovia na Afonso Pena' destaca a retirada. Seria bom que as ciclovias em nossa capital fossem desfeitas, por serem praticamente inúteis. Dificilmente observamos algum ciclista que as utilize. É mais fácil encontrá-los nos passeios ou nas ruas, com risco de sermos atropelados. Cabe observar que além de a topografia de nossa cidade não ser favorável à implantação de ciclovias, elas tornam o trânsito de veículos, que já é complicado, um caos com o estreitamento das pistas de rolamento.”
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KLEBER PEREIRA GONÇALVES
Belo Horizonte